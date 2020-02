Odin Tietsche

Zühlsdorf (MOZ) Tragisches Ende einer groß angelegten Suchaktion: Der seit Sonntag vermisste Arzt Rolf Buber ist am Mittwochnachmittag in einem Waldstück an der L 21 zwischen Zühlsdorf und Summt tot aufgefunden worden. Dies bestätigte die Polizei auf Nachfrage.

Zuvor hatte Filippo Smaldino, Bürgermeister des Mühlenbecker Landes, am Mittwochmorgen zu einer gemeinsamen Suchaktion aufgerufen. An dieser nahmen der Bürgermeister selbst, Mitarbeiter von Verwaltung und Feuerwehr sowie mehr als 80 Freiwillige und Privatpersonen teil.

Nachdem am Mittwochmittag zudem laut Polizeisprecherin Dörte Röhrs "neue Hinweise" bekannt wurden, dass Zeugen den Vermissten noch am Sonntag am nördlichen Ufer des Lubower Sees gesehen hatten, waren dort kurz darauf Beamte der Polizei, Mitglieder des hiesigen Anglervereins sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz, um nach dem 74-Jährigen zu suchen.

Gegen kurz vor 14 Uhr bestätigte die Polizei dann, dass ein Förster eine leblose Person in einem Waldstück an der L 21 zwischen Zühlsdorf und Summt entdeckt habe. Kurz darauf stand fest, dass es sich bei der leblosen Person um Rolf Buber handelt. Die Suchaktion wurde daraufhin umgehend abgebrochen.

Der Oranienburger Generalanzeiger drückt allen Hinterbliebenen sein tiefstes Mitgefühl in dieser schweren Stunde aus.