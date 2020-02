Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ein 78-jähriger Neuruppiner ist nun nicht nur um ein paar Euro ärmer. Er muss sich auch neue Ausweise und Geldkarten besorgen, weil er am Dienstagvormittag bestohlen wurde. Der wollte an der Artur-Becker-Straße Papiermüll wegbringen und ging zu den Mülltonnen in der Nähe seine Hauseinganges. Da er zur Müllentsorgung beide Hände brauchte, hängte er seine Umhängetasche, in der sich seine Geldbörse befand, in eine angrenzende Hecke. Dann fuhr er mit dem Auto weg und vergaß die Tasche offenbar. Als er etwa drei Stunden später das Fehlen der Tasche feststellte, fuhr er sofort wieder zurück, fand dort jedoch nur noch die leere Tasche vor. Der Schaden wird auf rund 350 Euro geschätzt.