Franziska Schober

Schmerzke Als Ernst Wegerer, ehemaliger Wehrführer und aktueller Vereinsvorsitzender, in einer verheißungsvollen Silvesternacht in Mario Pillers Küche unentwegt über die erfüllende Aufgabe als Feuerwehrmann schwärmte, bekam die Freiwillige Feuerwehr Schmerzke am darauf folgenden Morgen drei neue Kameraden. "Ernst Wegerer war dann selbst ganz überrascht, dass seine Überredungskünste tatsächlich gefruchtet haben", erzählt Piller, der als Ortswehrführer 2016 Wegerers Nachfolge angetreten hat. Der ehemalige Wehrführer hat schon immer viel von der Feuerwehr geredet und neue Kameraden rekrutiert, so waren zu damaligen Zeiten 38 aktive Kräfte einsatzbereit, um die Bevölkerung vor Ort zu schützen und die Brandenburger Berufsfeuerwehr zu unterstützen. "Er hat fast den kompletten Anglerverein zur Feuerwehr gebracht", erinnern sich der stellvertretende Wehrführer Dirk Semmelroth und Jugendwart Christian Schulz, die beide selbst aus dem Angelverein zur Feuerwehr kamen. Heute ist die Mitgliederzahl, trotz enormer Wohngebietserweiterung in Schmerzke mit 20 aktiven Kameraden/-innen deutlich geringer. Semmelroth vermutet: "Das Ehrenamt ist Verpflichtung und Zeitaufwand zugleich. Hinzu kommt das Risiko fürs eigene Lebens, was der tragische Unfall in Lehnin gezeigt hat. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch Kräfte aus dem Ort zu bekommen, um so viele Einsatzzeiten wie möglich abdecken zu können." Wie bei Unfällen auf der A2 – da ist die Freiwillige Feuerwehr Schmerzke zusammen mit der Berufsfeuerwehr Brandenburg immer die erste Wahl.

Die Kameraden schützen, bergen und löschen allerdings nicht nur vor Ort sondern sind auch überregional im Einsatz. So unterstützten die Schmerzker Kameraden Waldbrandeinsätze in Treuenbrietzen in den heißen Sommermonaten in 2018 und 2019. Semmelroth berichtet: "Wir haben Einsatzkräfte in 12-Stunden-Schichten und teilweise über Nacht gestellt, um an den Löschmaßnahmen der Waldbrandbekämpfung mitzuwirken. Da war Teamwork angesagt und es war ein wunderbares Arbeiten, obwohl man sich weder vorher gekannt, noch jemals zuvor miteinander gearbeitet hatte. Feuerwehr ist immer eine Sache des Miteinanders und des Schützens. Konkurrenz hat hier keinen Platz." Dieser Gedanke setzt sich auch in der Wettkampfmannschaft der Schmerzker Wehr fort. "Für uns zählt in Wettkämpfen vor allem der Spaß! Am wichtigsten ist uns, dass alle Teilnehmer gesund und munter wieder nach Hause kommen", erklärt Piller. Die motivierten Wettkampftruppen der erwachsenen Kameraden und der Jugendwehr haben wiederholt am Stadtwettkampf teilgenommen und waren immer gut im Mittelfeld dabei. Das Miteinander setzt sich auch im jährlichen Stadtjugendzeltlager fort, welches immer über Pfingsten stattfindet. Ein besonderes Highlight war das 1000 Teilnehmer große Kreiszeltlager in Niedersachsen im Jahr 2014, zu dem die Jugend von der Schmerzker Partnerwehr Freiwillige Feuerwehr Lauenstein eingeladen war.

Auch das allgemeine Dorfgeschehen profitiert von der rettenden Kameradschaft. So organisiert die Wehr jedes Jahr den Hexenabend, ein Boßelturnier und den gemeinsamen Weihnachtsmarkt mit allen Schmerzker Vereinen.

Aktuell sehnen die Kameraden die Reparatur des eigenen Tanklöschfahrzeuges herbei. "Mit unserem eigenen TSF-W können wir sehr schnell und effektiv ein brennenden Auto löschen, dies ermöglicht uns die unverzichtbare Hochdruckeinrichtung mit den vorhandenen 750L Wasser", begründet Semmelroth. Bereits einige Monate mussten sie schon auf das defekte Fahrzeug verzichten, sollten aber schon bald wieder komplett einsatzbereit sein.