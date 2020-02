dpa

Berlin (dpa) Ein Mann soll in Berlin-Reinickendorf eine 16-Jährige verfolgt und sexuell motiviert angegriffen haben.

Mit am Mittwoch veröffentlichen Fotos sucht die Berliner Polizei nun nach dem mutmaßlichen Täter. Der Mann steht in Verdacht, am 1. September vergangenen Jahres den Teenager am U-Bahnhof Paracelsus-Bad zunächst angesprochen und anschließend verfolgt und angegriffen zu haben. Die Jugendliche wehrte sich gegen den Angreifer und schrie um Hilfe, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-913402, per E-Mail an lka134@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.