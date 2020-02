Markus Kluge

Wusterhausen (MOZ) Ein fliegendes Dach sorgte am Dienstagmittag in Wusterhausen für Aufregung. Es gehörte zu einer Trafostation, die auf einem Lkw über die B5 in Richtung Kyritz transportiert wurden. Als sich der Lkw in Höhe Wusterhausen/Dosse befand, löste sich plötzlich das aus Glasfasern und Metall bestehende, etwa fünf mal zweieinhalb Meter große Dach der Trafostation und flog in Richtung Parkplatz eines nahegelegenen Lebensmitteldiscounters. Dort verfehlte es zunächst einen geparkten Transporter nur knapp, beschädigte dann zwei Poller und blieb schließlich liegen. Der 58-Jährige am Steuer des Lkw bemerkte das offenbar nicht und fuhr weiter in Richtung Kyritz.Als er dort an einer Ampel hielt, wurde er von einem anderen Autofahrer darauf hingewiesen, dass er einen Teil seiner Ladung verloren hatte. Der 58-Jährige fuhr weiter zur nächsten Tankstelle und verständigte offenbar seine Firma, jedoch nicht die Polizei. Nach Bürgerhinweisen konnte er durch die Polizei noch an der Tankstelle gestoppt werden. Er gab an, lediglich für das Verzurren der Ladung, aber nicht für die korrekte Montage der Ladung zuständig zu sein. Das heruntergefallene Dach wurde durch Verantwortliche der Firma vom Parkplatz entfernt. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 5 000 Euro angegeben.