Groß Schönebeck (MOZ) Am Dienstag haben noch Unbekannte versucht, sich mit roher Gewalt Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Schloßstraße in Groß Schönebeck zu verschaffen.

Allen Bemühungen zum Trotz, hielt die Hauseingangstür aber stand, so dass die Täter nicht in das Objekt gelangten. So blieb es bei einem geringen Sachschaden.