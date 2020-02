Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Das Aussehen Neuruppins ändert sich immer mal wieder ein bisschen. Doch selten geschieht das in so einem Ausmaß wie derzeit an der Ecke Schinkel- und August-Bebel-Straße. Dort lässt die Sparkasse ein Wohngebäude errichten. Die Arbeiten liegen laut Sparkassen-Sprecher Christopher Arndt im Zeitplan.

"Die Rohbauarbeiten sind nahezu abgeschlossen, sodass die Dach- und Innenarbeiten beginnen können", erklärte er. Im September 2020 soll das neue Haus fertiggestellt werden. Die Sparkasse investiert vor Ort rund 6,2 Millionen Euro. Vor allem Studenten, eigene Mitarbeiter, Familien und Auszubildende sollen von den neuen Wohnungen profitieren, die zwischen sieben und neun Euro kalt je Quadratmeter kosten werden.