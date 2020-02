Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) Aufgrund mehrerer Bürgerhinweise zu vermeintlichen Spendensammlern wurde am Dienstagvormittag ein Audi Variant auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Berliner Allee in Fehrbellin von Beamten der Revierpolizei Neuruppin kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer, die überprüft wurden und anschließend ihre Fahrt fortsetzen konnten. Hinweise auf vermeintliche Spendensammler im Raum Neuruppin gab es in den zurückliegenden Tagen auch in den sozialen Netzwerken. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist das Sammeln von Spenden an sich nicht strafbar. Inwiefern die Personen dabei aggressiv vorgegangen sind oder Passanten belästigt haben, ist nicht bekannt.