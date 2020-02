Odin Tietsche

Birkenwerder (MOZ) Dank des Einsatzes eines Polizeihubschraubers konnte in der Nacht zu Mittwoch ein flüchtiger Einbrecher in Birkenwerder geschnappt werden.

Der 40-Jährige war gegen 1.15 Uhr über den Zaun eines Grundstücks in der Straße Am Wacholderbusch geklettert, wurde dabei jedoch von der 43-jährigen Grundstücksbesitzerin entdeckt. Nachdem diese ihn anschrie, flüchtete der Mann über ein weiteres Grundstück und von dort in ein angrenzendes Waldgebiet. Mit Hilfe des Polizeihubschraubers konnte der Mann ausfindig gemacht und festgenommen werden. Am Mittwoch wurde er dann vernommen und anschließend in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin vorerst wieder entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.