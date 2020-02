Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Die Polizei fahndet derzeit mit einem Phantombild nach einem von zwei unbekannten Männern, die am 24. Mai 2019 in einer Physiotherapie-Praxis in Hennigsdorf eine dortige Mitarbeiterin bestohlen haben sollen.

Einer der Männer verwickelte die Arzthelferin hinter dem Tresen in ein Gespräch, welches laut Aussage der Frau in sehr schlechtem Deutsch geführt wurde. Dabei gab der Verdächtige vor, einen Zahnarzt zu suchen. Der zweite Mann blieb dabei zunächst im Hintergrund. Zum besseren Verständnis begab sich die Mitarbeiterin mit den Herren vor die Praxis, um ihnen den Weg zu weisen. Einer der Männer blieb zunächst jedoch am Tresen stehen und kam erst danach mit vor die Tür. Nachdem die Mitarbeiterin wieder in der Praxis war, bemerkte sie den Diebstahl ihres Mobiltelefons, welches zuvor hinter dem Tresen abgelegt war.

Der erste Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und 175 Zentimeter groß sein. Er war dünn, hatte kurze, lichte Haare und trug zur Tatzeit ein weißes Hemd mit schwarzem Aufdruck, hellblaue Jeans und weiße Sneaker. Von ihm konnte ein Phantombild angefertigt werden (kleines Foto). Der zweite Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt, knapp 168 Zentimeter groß, hatte kurze, volle Haare und trug ein dunkles T-Shirt und eine dunkle Weste.

Hinweise zu den Männern nimmt die Polizei telefonisch unter 03301 8510 entgegen.