Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Supermarktes in Rheinsberg hat am Dienstagnachmittag zwei Männer an der Kasse entdeckt, die offenbar den Laden verlassen wollten, ohne für ihren Einkauf zu bezahlen. Ein Mann hatte einen Rucksack dabei, den erauf Nachfrage auch öffnete. Darin befanden sich zwei Liter Milch und zwei Tütensuppen. Als die Mitarbeiterin die Polizei verständigte, flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung. Den Rucksack und die Waren ließen sie im Laden zurück. Die Kriminalpolizei ermittelt.