Groß Schönebeck (MOZ) In einem Einfamilienhaus in Groß Schönbeck soll ein Einfamilienhaus brennen.

Wegen eines Hausbrands sind am Mittwochnachmittag mehrere Feuerwehren in die Straße Steindamm in Groß Schönebeck ausgerückt. Wie vor Ort zu erfahren war, habe es im Flur des Hauses gebrannt. Vermutlich ausgelöst durch einen Kabelbrand, soll laut Information aus der Leitstelle, vor allem die starke Rauchentwicklung im Gebäude das Problem gewesen sein. Ein großes Feuer musste nicht gelöscht werden. Die Brandquelle sei schnell entdeckt worden. Die Bewohner konnten das Einfamilienhaus selbstständig verlassen. Eine Frau wurde vermutlich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrleute waren mit Atemschutz im Haus. Ausgerückt waren die Freiwilligen Wehren aus Große Schönebeck, Klandorf, Eichhorst und Zerpenschleuse. Sie konnten den Einsatz nach einer guten Stunde beenden.