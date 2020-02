Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In Brandenburg fielen die Reaktionen auf die Ministerpräsidentenwahlen in Thüringen unterschiedlich aus.

SPD-Generalsekretär Erik Stohn sprach von schockierenden Ereignissen. Die FDP habe ihre Seele verkauft und den Boden des Anstands verlassen. Stohn fragte, ob da die AfD der Steigbügelhalter für die FDP war oder FDP und CDU sich nicht zum Steigbügelhalter der AfD machen.

Julia Schmidt, Landesvorsitzender der Grünen sprach von einem "absoluten Dammbruch", der fassungslos mache. Die FDP klammere sich an jeden Strohhalm um nicht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken und die CDU nehme billigend alles in Kauf.

Die Landesvorsitzende der Linken, Anja Mayer, warf Thomas Kemmerich vor, der "offen faschistisch agierenden AfD" die Türen zu öffnen. Wer eine solche Wahl annehme, habe jeden demokratischen Kompass verloren.

Michael Stübgen, Chef der brandenburgischen CDU, beglückwünschte den neuen Ministerpräsidenten von Thüringen. Er verwies darauf, dass er in einer demokratischen Abstimmung gewählt wurde und müsse nun für eine arbeitsfähige Regierung sorgen.

Andreas Kalbitz, Landesvorsitzender der AfD, sprach von einem "ersten Schritt der Schadensbegrenzung rot-rot-grüner Ideologie". Die gegen seine Partei gerichtete Ausgrenzungspolitik habe eine krachende Niederlage erlitten. Das sei auch ein Vorbild für die brandenburgische AfD.

Ein Sprecher des brandenburgischen FDP-Landesverbandes erklärte auf Nachfrage, dass eine Stellungnahme zu den Ereignissen in Thüringen nicht geplant sei.

