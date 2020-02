Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die gute Nachricht vorweg: Alle bislang im nicht barrierefreien Ratssaal des Rathauses gefassten Beschlüsse sind gültig. Das sei das Ergebnis von Recherchen, die Raik Winterhak von der Stadtverwaltung angestellt habe, nachdem die SPD-Fraktion den Antrag gestellt hatte, einen barrierefreien Zugang zum Ratssaal herzustellen. Ob die Recherchen der Verwaltung einer juristischen Überprüfung standhalten werden, ist fraglich. "Alle Beschlüsse könnten ungültig sein, wenn jemand klagt", wies Bernd Krumbach (SPD) darauf hin, dass insbesondere Rollstuhlfahrern der Zugang zum Ratssaal seit fast zwei Jahrzehnten verwehrt bleibt. Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) wies allerdings darauf hin, dass der Zugang zum Rathaus auch Menschen mit Handicap möglich sei.

Prüfauftrag bleibt das Ziel

Mittels eines Treppenliftes, der an der Rückseite des Rathauses installiert worden ist, könnten selbst Rollstuhlfahrer ins Rathaus gelangen. Wie diese dann aber die steile Treppe zum Ratssaal überwinden sollen, das ist unklar und deshalb soll nun von der Verwaltung geprüft werden, wie das geändert werden kann. Die SPD-Fraktion hat dazu keine Vorschläge erarbeitet. Krumbach wies darauf hin, dass es sich beim Rathaus ja um ein Denkmal handelt und es deshalb schwierig werden könnte, eine praktikable Lösung zu finden. Notfalls müsse man eben einen Treppenlift installieren, wies Heiko Lenz (WG Schorfheide) auf eine mögliche, wenn auch kostspielige Lösung hin. "Die Tragweite einer solchen Entscheidung sollte uns aber bewusst sein", so Lenz. Das sah die Vorsitzende des Bauausschusses, Jacqueline Mikat (WG Gemeinsam für Zehdenick), anders: "Es geht hier lediglich um einen Prüfauftrag und noch nicht um eine Auftragsvergabe." Für Manpower zur Lösung des Problems sprach sich Norbert Hasse (CDU) aus. Zwei kräftige Stadtdiener sollten Schwerbeschädigte nach vorheriger Anmeldung einfach in den Ratssaal tragen. Letztlich empfahl der Fachausschuss mit sechs Ja-Stimmen und einer Enthaltung dem Hauptausschuss dem Prüfungsantrag zuzustimmen, so wie ihn die SPD beantragt hatte. Als nächstes befasst sich der Hauptausschuss bei seiner Sitzung am Donnerstag, 13. Februar, ab 19 Uhr eben in diesem Ratssaal mit dem heiklen Thema. Das letzte Wort werden die Stadtverordneten bei ihrer Sitzung am 5. März haben, bevor die Verwaltung tätig werden muss. Noch nicht geklärt ist, wie verfahren wird, wenn ein Stadtverordneter auf eine Rollstuhl angewiesen ist. Ob das die parlamentarischen Sitzungen noch im Ratssaal stattfinden können?