Noch viel Leerstand: Im Brandenburgischen Viertel in Eberswalde leben Tausende Menschen, zahlreiche Blöcke stehen leer. Die Genossenschaft will ab diesem Jahr in ihren Häusern für modernes Wohnen sorgen. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Ein Glaskubus mit Gravur zeugt vom Erfolg. Der Aktiv-Bo-Kundenkristall, den die Wohnungsgenossenschaft Eberswalde 1893 in Hamburg erhalten hat, fußt auf einer Mitgliederbefragung und höchstem Service-Index, wie Vorstand Guido Niehaus stolz berichtet. Dazu noch eine Urkunde und viele Hinweise und Arbeitsaufträge von den Bewohnern der Wohnungen im Stadtgebiet.

Im Vergleich der Wohnungsunternehmen bis 3999 Wohnungen hat die 1893 bundesweit sehr gut abgeschnitten. Bewertet wurden die Kundenfreundlichkeit, Sauberkeit und Buchhaltung. "Unsere Mitarbeiter sind unser größter Pfand", schätzt Niehaus ein. 43 Frauen und Männer betreuen den Bestand aus 3565 Wohnungen. Neben 1548 im Brandenburgischen Viertel gehören dazu 846 Wohnungen in Finow, 620 in Westend und 388 im Leibnizviertel dazu. 163 Wohnungen gibt es zudem verstreut im Stadtgebiet.

Gemeinsam mit der Stadt Eberswalde und dem Land Brandenburg arbeitet die 1893 an einer Kooperation, um das ehrgeizige Ziel umzusetzen, das Brandenburgische Viertel zu einem lebenswerten und modernen Quartier mit schönen Freiräumen umzugestalten. Die Genossenschaft beginnt im Frühjahr in der Havellandstraße 24 bis 30 mit dem Projekt Brand.Vier. Der Plattenbau mit 42 Wohnungen, der größtenteils leer steht, wird für 3,6 Millionen Euro auf Vordermann gebracht. Dabei folgt die 1893 laut Niehaus auch modernen Erkenntnissen von WLAN-Ausstattung bis hin zur Elektromobilität. Gemeinsam mit Barshare erhalten die künftigen Bewohner ein Fahrzeug, das sie nach einem bestimmten Schema abwechselnd nutzen und an einer Hausstation aufladen können. "Das ist für uns auch ein Testlauf", schätzt der Vorstand ein.

Parkgarage für Rollatoren

Viele weitere Ideen gibt es, die im Brandenburgischen Viertel erstmals zum Tragen kommen werden. In den nächsten zehn Jahren sollen jeweils drei Wohnblöcke pro Jahr saniert werden. Nach der Havellandstraße beginnen die Planungen für das Karree Cottbuser Straße/Spreewaldstraße. Schätzungsweise fast 16 Millionen Euro sind dafür nötig.

Die Nettokaltmieten, die bislang bei 5,10 Euro je Quadratmeter im Quartier liegen, steigen dann auf 6,50 Euro in der Havellandstraße. Dafür sind die Wohnungen barrierearm und mit Fahrstühlen bestückt.

Geplant sind sogenannte Mobilitätswürfel, die unter anderem Kinderwagen und Rollatoren aufnehmen und geschützt verwahren. Die Überlegungen dauern noch an, wo und wie diese größeren und kleineren Würfel aufgebaut werden können.

Aus dem Aktiv-Bo-Kundenkristall und den Hinweisen der Mitglieder hat die 1893 auch viele Ideen gezogen. "Wir erarbeiten gerade einen Maßnahmekatalog", schätzt der 44-jährige Eberswalder Niehaus ein. So kamen Hinweise zu schlecht beleuchteten Kellern und Müllsammelplätzen. Auch gemeinsame Unternehmungen sind geplant. Vom blaugrünen Fest am 20. Juni bis zum gemeinsamen Walking. "Daran nehmen auch unsere Mitarbeiter teil, wenn sie mögen", verweist Niehaus auf das Angebot. Das startet immer vom Sitz der Verwaltung in der Ringstraße 183, das nächste Mal kommenden Montag um 11.30 Uhr. Jeder kann mitgehen, die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Herausforderung für die Zukunft der Genossenschaft ist ausgesprochen groß. "Alles muss sich wirtschaftlich rechnen", macht Niehaus klar. Aber in der Genossenschaft reden auch die Mitglieder ein Wörtchen mit. So ist es seit 1893, als sich der Spar- und Bauverein als Vorläufer der Genossenschaft gründete, Tradition in Eberswalde.