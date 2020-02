MOZ

Beeskow (MOZ) In der Kreisstadt sind aktuell 8542 Menschen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet.

Die Frauen sind dabei nach Angaben der Verwaltung leicht in der Überzahl. Die Einwohnerzahl bleibt relativ stabil. Ende 2019 hatten drei Menschen mehr als ein Jahr zuvor ihren Hauptwohnsitz in der Kreisstadt gemeldet. Die derzeit älteste Beeskowerin wurde im Jahr 1918 geboren. 382 Menschen, die in der Stadt leben, haben eine andere als die deutsche Staatsbürgerschaft.