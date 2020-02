Straßenbau in Waldesruh

Ohne befestigten Anschluss: Kurz vor der Ortsgrenze zu Berlin- Mahlsdorf soll der Gehweg an Sabine Kettners Haus (l.) enden. © Foto: Jana Reimann-Grohs

Mit Blick in die abgehende Hegelstraße: Sylvia und Andreas John (links) zweifeln das geplante Bauvorhaben in der Karl-Marx-Straße in Hoppegarten, zusammen mit Frank Lubritz, an. Auf der linken Seite sollen Entwäßerungsmulden, rechts der zukünftige Gehweg entstehen. © Foto: Jana Reimann-Grohs

Waldesruh (MOZ) Großes Kopfschütteln und Unverständnis bei Anwohnern in Waldesruh. Familie John, Frank Lubritz und Sabine Kettner können nicht verstehen, wie die Gemeinde Hoppegarten vorhat, in ihren Straßen bauen zu lassen. Erst am 23. Oktober 2019 hatte es für Anlieger der Hegelstraße und eines Teilstücks der Karl- Marx-Straße eine Informationsveranstaltung mit Vorstellung der Planungsentwürfe gegeben; dazu eine Aufforderung zur Abstimmung über verschiedene Ausbau-Varianten.

Laut Auskunft von Fachbereichsleiterin Andrea Schnabel enthielten die vorgestellten Varianten jeweils eine Fahrbahnbreite von 4,75 Metern, ausgeführt mit Asphalt oder Verbundsteinpflaster, sowie einen möglichen 2,30 Meter breiten Gehweg. Eine fünfte Variante für Anlieger der Hegelstraße kam hinzu: Die Fahrbahn dort sollte auf 5,10 Meter erweitert werden, um ein mögliches Parken auf der Fahrbahn zu gewährleisten.

Die meisten Anwohner in der Karl-Marx-Straße hatten sich gegen einen Bürgersteig entschieden. Stattdessen wünschten sie sich eine breitere Straße mit Parkmöglichkeit. Das Gegenteil wurde amtlich gemacht: Die Gemeindevertreter beschlossen am 9. Dezember, den derzeitigen Sandweg mit einer 4,75 Meter breiten Asphaltstraße, einem Gehweg von 2,10 Meter und gegenüberliegenden Entwässerungsmulden auszubauen.

Über die Gründe dieser Entscheidung wurden die Anwohner nicht weiter informiert. Einer von ihnen hatte zufällig im Amtsblatt darüber gelesen und das Ergebnis per Handzettel weitergereicht. 14 protestierende Hausbesitzer haben Anfang Januar mit Unterschrift Einspruch erhoben, um sich ausdrücklich gegen den geplanten Straßenausbau mit Gehweg auszusprechen. Eine Antwort der Gemeinde darauf stand bisher aus. Andrea Schnabel begründet den gefassten Beschluss nun als konsequente Fortführung bisheriger Baumaßnahmen. Ein weiterer Aspekt wäre die gefahrlose Nutzung des Gehwegs, vor allem für ältere Bürger.

Hier sei schon immer ein Sandweg gewesen, der mit Recyclingmaterial verfestigt wurde, erzählt Sabine Kettner. Sie wohnt seit 30 Jahren in dieser Straße. Ein Bürgersteig sei nie im Gespräch gewesen, die Leute wollten sowieso lieber auf der breiten Sandstraße laufen, weil es bequemer sei. Wer den Bürgersteig vor der Haustür hat, habe auch die Pflicht, im Winter zu kehren, bekundet die 53-Jährige ihren Unmut. Da-rüber hinaus müsse sie 65 Prozent der Kosten tragen. "Ich soll für etwas zahlen, was ich nicht will!"

Angst vor einer Rennstrecke

Frank Lubritz möchte "gern das Grün vor der Haustür erhalten". Seit sechs Jahren genießt der Anwohner in der Karl-Marx-Straße die "schöne, ruhige Gegend". Mit dem geplanten Straßenausbau sei auch eine umfassende Flächenversiegelung geplant. Auf seiner Seite sind an der Grundstücksgrenze zwar Entwässerungsmulden vorgesehen, ein geplanter Gehweg verhindere jedoch zusätzlich das Versickern von Regenwasser. Außerdem wolle die Mehrheit der Betroffenen nicht, dass eine Rennstrecke entsteht, betont der 49-Jährige.

Auf der insgesamt 9,95 Meter breiten Straße spielen bislang Kinder. Lubritz’ eigene Kinder sind regelmäßig mit den Nachbarskindern draußen – bisher kein Problem, sagt der Familienvater. Doch häufig nehmen auch Lieferanten und Spediteure eine Abkürzung über die Karl-Marx-Straße. Viel Platz zum Spielen sei da mit 4,75 Metern Asphalt nicht mehr. Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung sind auch nicht vorgesehen. Das haben bislang von beiden Seiten parkende Autos der Anwohner bewirkt.

Sylvia John bemängelt, dass nun niemand mehr wegen des geplanten Gehweges an der Straße parken könne – auch ihre Besucher nicht. Die Straßenbreite müsse mindestens 5,10 Meter betragen, so dass per Gesetz wechselseitig geparkt werden dürfe.

Für Andreas John ist die entscheidende Frage, warum sich die Gemeinde gegen den Willen der Mehrheit für einen Bürgersteig entschieden hat: "Dafür haben wir keine Begründung bekommen", sagt der 57-Jährige. Seine Frau findet darüber hinaus "nicht in Ordnung, wie die ganze Sache gelaufen ist". Die Anwohner hätten sich eingebracht, sagt die 57-Jährige. "Und dann hat es eine Entscheidung gegeben, die nicht in unserem Sinne ist."

Der neue Bürgermeister von Hoppegarten, Sven Siebert, ist seit 1. Januar dieses Jahres im Amt. Ihn hätten schon mehrere Bürger in dieser Sache angeschrieben, antwortete er auf Nachfrage der Redaktion. Er könne jedoch nicht den Beschluss der Gemeindevertreter aufheben.

Die Anwohner wollen ihr Anliegen höchstpersönlich am Montag um 18 Uhr zur Versammlung der Gemeindevertreter in Hoppegarten (Gemeindesaal) vortragen.