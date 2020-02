Roland Becker

Velten (MOZ) Anfang November wollte es Pro Velten schon einmal wagen, sozusagen die heilige Kuh der Veltener zu schlachten: Seit 30 Jahren kämpft die Stadt um den Wiederanschluss ans Berliner S-Bahn-Netz. Doch kaum hatte die Landesregierung ihre Meinung geändert und sich für die Verlängerung der S25 ausgesprochen, forderte Pro Velten, sich von diesem Projekt zu verabschieden. Kurz vor der November-Sitzung zog die Fraktion ihren Antrag aber zurück und reagierte verärgert, dass der Antrag über diese Zeitung dennoch an die Öffentlichkeit gelangt war.

Jetzt unternimmt Pro Velten einen zweiten Vorstoß und hat dafür den Antrag nochmals aus der Schublade gezogen. Unter der Überschrift "Bahnanbindung der Stadt Velten" wird gefordert, dass die Ofenstadt "eine direkte Bahnanbindung bis Gesundbrunnen" erhält. Weiter heißt es: "Diese Anbindung muss nicht über eine Verlängerung der S-Bahn nach Velten erfolgen." Stattdessen soll Velten im Zusammenschluss mit den Kommunen entlang der Kremmener Bahn bis Neuruppin die Direktanbindung des Prignitz-Expresses fordern.

Bahn will Flächen kaufen

Lässt die Formulierung dieses Antragstextes noch ein kleines Schlupfloch für die S-Bahn offen, so werden nachfolgend nur Argumente gegen diese aufgeführt. Das Projekt drohe finanziell aus dem Ruder zu geraten. Habe es 2010 noch geheißen, dass der Wiederanschluss 14 Millionen Euro kosten würde, so werde dieser jetzt auf 115 Millionen Euro geschätzt. Zudem sei in Velten ein Bahnhof ohne S-Bahn-Gleis gebaut worden, und der Neubau einer Bahnbrücke in Hennigsdorf sei ebenfalls ohne ein solches geplant. "Die weitere Forderung der Verlängerung der S-Bahn nach Velten scheint vor diesen Hintergründen abwegig", formuliert Fraktionschef Mario Große.

Der Umbau des Veltener Bahnhofs ist so konzipiert worden, dass ein S-Bahn-Gleis ohne Probleme eingebunden werden kann. Vonseiten der Deutschen Bahn wurde bestätigt, dass die neue Brücke zwar ohne ein verlegtes S-Bahn-Gleis, wohl aber mit dem Platz dafür entstehen werde.

Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) sagte, dass S-Bahn und Regio-Express nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten. Mit einer Direktanbindung des RE6 sei auf längere Sicht nicht zu rechnen. Sie geht auch von einer "großen Emotionalität" der Veltener hinsichtlich der S-Bahn aus, nach dem Motto: "Die hatten wir mal, die steht uns zu." Nächste Woche erwarte sie den Besuch von Mitarbeitern der Deutschen Bahn, die für den Bau der S-Bahn-Strecke über einen Flächenkauf verhandeln wollen.