Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) So langsam wird die Uckermark doch für Neuansiedlungen interessanter. Das spürt das Investor-Center des Landkreises. Weil Berlin und der Speckgürtel teilweise überhaupt keinen Platz mehr haben, weichen ausdehnungswillige Firmen ins Umland aus. "Jetzt kommen sie endlich zu uns", frohlockt Silvio Moritz, Chef des Investor-Centers. Autobahn, Schienenwege und Wasserstraßen begünstigen das. Anfragen erhält die Wirtschaftsförderung sogar von größeren Unternehmen, die europaweit agieren.

Steigendes Interesse

Schon im vergangenen Jahr hatte Moritz gehofft, eine größere Firma in Schwedt als erste nennenswerte Neuansiedlung nach vielen Jahren verkünden zu können. Allerdings scheiterte es dann doch an den vorhandenen Bedingungen.

Das Unternehmen ist aber nicht verschwunden, sondern baut in Eberswalde. Doch es gibt weiteres Interesse. "Unsere Region wird wahrgenommen", sagt Moritz. "Wir sprechen Firmen auf Messen an. Die Strukturen funktionieren. Und die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg ist sehr gut geworden." Die Zahl von Anfragen bleibt zwar relativ konstant, doch werden die Ansiedlungsabsichten interessanter. Unternehmen suchen Standorte mit einem deutlich höheren Arbeitsplatzangebot als früher und starkem Investitionsvolumen.

Damit steigt die Chance einer zukunftsträchtigen Ansiedlung. 2019 sind 20 Projektanfragen mit einer Gesamtmitarbeiterzahl von 2165 Arbeitskräften und einer Investitionsbasis von mehr als einer halben Milliarde Euro nicht umgesetzt worden. Dahinter stecken verschiedenste Gründe. Wenn Zulieferer, Wege, äußere Bedingungen, Entfernungen, Kapazitäten oder Energiebereitstellung nicht passen, kommt eine andere Region zum Zuge. Haupthinderungsgrund in der Uckermark sind – man sollte es kaum glauben – zusammenhängende Flächen. Ausgerechnet in der dünn besiedelten Region fehlen freie Standorte mit einem Umfang von 15 bis 20 Hektar. Angermünde verfügt lediglich über ein paar Stellen im Gewerbegebiet Oderberger Straße. Die größte zusammenhängende Fläche misst gerade mal 1,6 Hektar. In Milmersdorf sind 5,5 Hektar auf Privatgelände verfügbar. Zu Pinnow will Moritz nicht viel sagen, da hier allein das Amt entscheide. Schwedt habe zwar auf dem Papier viel Platz, doch auf den PCK-Reserveflächen steht derzeit noch Wald. Die Industrieflächen sind privat. Andernorts haben Kommunen durch wachsenden Druck Gewerbeflächen mit Photovoltaik zustellen lassen. Die Idee einer Riesen-Reserve-Fläche am Autobahnkreuz Uckermark ist außerhalb jeglicher Planung.

Nötig sind neue Angebote

"Früher hatten wir Flächen, aber keine Anfragen, jetzt ist es genau anders herum", resümiert Silvio Moritz. "In Zukunft bräuchten wir also Angebote." Doch den meisten Kommunen fehlt die Kraft, geeignete Flächen anzukaufen und anschließend für viel Geld zu entwickeln. Das müsse bei landesweiten Planungen berücksichtigt werden, fordert das Investor-Center. Es geht vor allem um große Entwicklungsgesellschaften. Moritz will verhindern, dass bei großen Projekten wie in der Lausitz wieder nur dort Schwerpunkte gesetzt werden, während die Peripherie hinterherhängt. Diese Schieflage hat man gemeinsam mit der brandenburgischen Wirtschaftsförderung gerade beseitigt. "Wir wollen die Uckermark nicht mit Gewerbeflächen vollstellen, aber wir müssen auf uns aufmerksam machen."