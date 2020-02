Hrvoje Miloslavic

Fürstenwalde Wie der ADAC in einer Studie 2017 ermittelte hat, dauert die durchschnittliche Wartezeit für die Besucher einer Kfz-Zulassungsstelle 62 Minuten. Mit dem Inkrafttreten der dritten Stufe der internetbasierten Fahrzeugzulassung sollte ab dem 1. Oktober 2019 der langwierige Behördengang wegfallen. Die Realität sieht allerdings aus. Ditmar Münch, Sachgebietsleiter im Straßenverkehrsamt Oder-Spree, rechnet mit einer längeren Übergangsphase, bis das i-Kfz bei den meisten Bürgern wirklich angekommen ist. Abmeldung und Wiederzulassungen waren bereits vor Oktober 2019 möglich. Hinzugekommen sind nun Neuzulassungen, Wechsel von Fahrzeughaltern, Änderung von Adressen sowie die Möglichkeit zur Auswahl eines Wunschkennzeichens per Internet.

Probleme beim Programmstart

Mit Anfangsschwierigkeiten hat allerdings die Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises Oder-Spree zu kämpfen. Aufgrund technischer Probleme war der Start von i-Kfz zuletzt auf den 1. Februar verschoben worden. "Klappte aber wieder nicht", räumt Münch auf Nachfrage der MOZ ein. Die Voraussetzungen seien zwar alle erfüllt. Wichtige Sicherheits- und Datenschutzchecks führten zu neuerlichen Verzögerungen. Verbindliche Aussagen können er keine machen, sagt Münch. Er rechne mit einem Termin zwischen Ende Februar und Mitte März.

Dass bei der Zulassungsstelle Oder-Spree ein großer Online-Stau entstehen könnte, braucht jedoch nicht befürchtet zu werden. Durchschnittlich 120 000 Meldevorgängen im Jahr stehen laut Statistik gerade einmal 40 Online-Anträge im Jahr 2019 gegenüber.

Voraussetzungen für die Online-Vorgänge bei der Kfz-Zulassungsstelle sind ein elektronischer Personalausweis und eine mit Sicherheitscode versehene Zulassungsbescheinigung (ehemals Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief). Erforderlich ist es außerdem, anfallende Gebühren mittels elektronischen Zahlungsmitteln entrichten zu können. Je nach Vorgang – Neuzulassung, Um- oder Abmeldung – sind Personen-ID, Fahrzeugnummer, Versicherungsnummer sowie Bankverbindungsdaten des steuerpflichtigen Halters zu übermitteln. Online anmelden und einfach losfahren also? "So einfach ist es nicht", schränkt Münch ein. Gerade bei Neuzulassungen stünden nicht alle Vorgänge vollautomatisiert zur Verfügung. Bei Neuzulassungen etwa müssten Zulassungsbescheinigung sowie TÜV- und Amtsplakette dem Halter per Post zugeschickt werden, erklärt Münch.

Online-Formular zu komplliziert

Zu harscher Kritik am i-Kfz will Münch sich nicht durchringen. Er befürchtet aber, dass gerade ältere Menschen mit dem Prozedere überfordert sein könnten. Lesegeräte sowie elektronische Personalausweise gehörten in vielen Haushalten nicht zum Standard. Seine Zweifel hat Münch außerdem, dass Antragsteller an ihren Rechnern jede Fehlermeldung sofort richtig zu deuten wissen. Hinzu komme, dass die mit Codes versehenen, neuen Fahrzeugbriefe erst seit 2018 ausgestellt würden. Keinen Zweifel hat Münch daran, dass es noch mehrerer Stufen bedarf, bis i-Kfz für einen Großteil der Bürger praktikabel werde. "Das wird noch Jahre dauern", ist sich Münch sicher.