Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Endlich nicht mehr dieser Staub! Wenn Irmgard Heinicke frische Luft will, kann sie jetzt die Fenster öffnen, ohne dass eine Sandwolke ins Haus zieht. Seit fast 50 Jahren ist sie nun in der Woltersdorfer Weinbergstraße zu Hause, die bis vor kurzem Sandstraße noch eine war. Hier hat sie glückliche Jahre mit ihrem Mann verlebt. Inzwischen ist die 90-Jährige verwitwet und versucht, mit Hilfe der Familie – allen voran Enkel Michael Flock und dessen Lebensgefährtin Claudia Lauk –, ihr Leben so gut es geht trotz aller Einschränkungen des Alters zu meistern.

Drei Jahre lang Baustellen

Und das, obwohl sie mehr als drei Jahre lang von Baustellen umgeben war: Die Kita nebenan, die Schule gegenüber und dann noch die Weinbergstraße, die im Zuge des Straßenbaus rund um den Campus von Weinberg- und FAW-Schule erschlossen worden ist. Nun ist sie asphaltiert, nach "50 Jahren mit Dreck und Staub", wie Irmgard Heinicke sagt. Ihre Sorgen sind damit aber nicht verschwunden. Was ihr besonders auf der Seele liegt, ist die Zufahrt zu ihrem deutlich tiefer als die Straße liegenden Grundstück. Sturzbachartig habe sich in all den Jahren bei starken Regenfällen das Wasser dort seinen Weg gesucht, erzählt sie und befürchtet, dass sich daran mit dem Straßenbau nichts gebessert hat. Weil es seither noch nicht massiv geregnet hat, weiß sie nicht, ob es tatsächlich an dem ist. Aber die neuen Zugänge, die wie bei allen Grundstücken auf Kosten der Eigner gebaut werden, bereiten ihr schlaflose Nächte. Ein Ablaufgitter fehlt, sind sie und ihr Enkel überzeugt. Das soll nun nach Verhandlungen mit der Gemeinde nachträglich eingebaut werden. Je nach den Kapazitäten der Baufirma ist das für das Frühjahr geplant, wie Beate Hoffmann vom Bauamt bestätigt.

Irmgard Heinicke wäre gern mehr in die Planungen einbezogen worden. Im Rathaus verweist man auf Informationsschreiben, die Kooperation mit einer Bürgerinitiative von Anliegern und Anliegerversammlungen zum Thema. Die hätten immer abends stattgefunden, hält die Seniorin dagegen, zu einer Zeit, zu der sie nicht mehr gern das Haus verlasse. Beate Hoffmann hat Verständnis, berichtet aber auch, dass viele Anlieger berufstätig sind und sich für diese Zusammenkünfte Abendtermine wünschen.

Und dann ist da noch etwas, das Irmgard Heinicke Kopfzerbrechen bereitet. Mit dem Straßenbau kam ihr ein Gebührenbescheid der Gemeinde über 3586,81 Euro ins Haus – Vorausleistungen über ihren Anteil an den Erschließungskosten. Die Abschlussrechnung steht noch aus, sie ist nach Auskunft von Beate Hoffmann im Sommer zu erwarten und wird wohl etwa genau so hoch ausfallen. "Wieder schlaflose Nächte, bis ich weiß, wieviel es wirklich kostet", kommentiert die Seniorin. Heute, als 90-Jährige, beschäftigten sie die Dinge viel mehr als früher. "Das können sich Jüngere vielleicht nicht vorstellen, aber ich mache mir viel mehr Sorgen."

Stundung ist möglich

Mit diesen Sorgen ist sie nicht allein, sagt Beate Hoffmann. Mit der Forderung von Erschließungsbeiträgen, die anders als die Anliegerbeiträge zum Straßenausbau in Brandenburg nicht abgeschafft sind, setze die Gemeinde aber geltendes Recht um. Allerdings habe nicht jeder das Geld zur Verfügung. Dann gebe es die Möglichkeit der Stundung. Auf jeden Fall sollten sich Anlieger, die die je nach Grundstücksgröße verlangten Summen nicht aufbringen können, so schnell wie möglich an die Gemeinde wenden. Die Angelegenheit werde in jedem Fall vertraulich behandelt, sichert sie zu. Und: "Niemand wird gezwungen, wegen der Beiträge sein Haus zu verkaufen."