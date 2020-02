Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Im vergangenen Frühjahr überraschten die Spitzen der rot-roten Koalition Freund und Feind mit einem kühnen Plan: Das Wissenschaftsministerium sollte von Potsdam nach Cottbus ziehen, um die Region zu stärken. Und die Leitung des Landesforstes sollte nach Eberswalde wechseln. Die Pläne für das Wissenschaftsministerium stießen auf enormen Widerstand und wurden im Zuge der Koalitionsverhandlungen von SPD, CDU und Grünen im vergangenen Herbst beerdigt.

Die Forstverwaltung muss jedoch den angestammten Platz unweit des Potsdamer Bahnhofs verlassen. Auf dem bisherigen Gelände sollen Gebäude für bis zu 1000 zusätzliche Beamte der Bundespolizei errichtet werden. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) entsprechende Zusagen gemacht; 2021 soll es losgehen.

Harald Bienge, Personalratschef des Landesforstbetriebes, kann sich nicht vorstellen, dass die vorgesehene Kaserne in Eberswalde kurzfristig hergerichtet werden kann. Das leerstehende Gebäude bezeichnet er als "Fledermausquartier". Da müsse alles von Grund auf saniert werden. Nicht zu schaffen in diesem und im nächsten Jahr, glaubt Bienge nach einer Besichtigung.

Im Namen der rund 60 vom Umzug betroffenen Mitarbeiter hat der Personalrat der neuen Ministeriumsleitung Zwischenlösungen vorgeschlagen. So könnten die Mitarbeiter in Wünsdorf (Teltow-Fläming), in Hangelsberg (Oder-Spree) und in Finkenkrug (Havelland) untergebracht werden. Außerdem müsse erst einmal ein Personalentwicklungskonzept erarbeitet werden, so die Forderung.

So sieht das auch die Gewerkschaft. Uwe Engelmann, Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Forstleute, verweist auf die Unklarheit, wohin es überhaupt mit dem Landesforst gehen soll. In den Koalitionsverhandlungen war zunächst die Rede davon, dass der Forstbereich angesichts von Klimawandel, Schädlingen und Brandgefahr – statt auf 1100 Stellen reduziert zu werden – auf 1600 ausgebaut werden müsse.

Letztlich einigten sich die Koalitionäre darauf, den gesamten Bereich zu evaluieren. Im Nachtragshaushalt soll das Geld dafür bereitgestellt und ein externer Gutachter mit der Aufgabenkritik beauftragt werden. Laut Engelmann wird das zwei Jahre in Anspruch nehmen. "Erst danach sollte man über den Flächenbedarf und die Standorte reden", sagt der Gewerkschafter.

Aus dem Haus von Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) hieß es am Mittwoch dazu, dass die Entscheidung, ob Umzug oder Zwischenlösungen, noch nicht gefallen sei. Man bemühe sich, diese im Gespräch mit den Mitarbeitern und den Interessenvertretungen zu finden.

Der dem Finanzministerium unterstellte Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen teilte auf Nachfrage mit, dass die Bauarbeiten im Behördenzentrum Eberswalde im Zeitplan liegen. Für 100 Mitarbeiter aus Potsdam würden bis 2022 Arbeitsplätze geschaffen. Die Finanzierung in Höhe von elf Millionen Euro sei im Haushaltsplan enthalten. Für Cottbus, wo laut Koalitionsvertrag 200 Behördenarbeitsplätze als Ersatz für den Umzug des Wissenschaftsministeriums geschaffen werden sollen, gibt es bislang noch keine Pläne und entsprechend auch keine Bauarbeiten.