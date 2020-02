dpa

Grünheide (dpa) Hunderte Bürger haben sich seit Januar über die Unterlagen des US-Elektroautobauers Tesla zur Genehmigung der geplanten Fabrik informiert. In Grünheide (Oder-Spree), wo die neue Fabrik entstehen soll, kamen nach Angaben von Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) rund 230 Bürger zur Einsichtnahme der Akten ins Rathaus.

In Erkner waren es laut Sprecherin Daniela Sell rund 120 Bürger. Im Amt Spreenhagen informierten sich nach Angaben von Amtsdirektor Hans-Joachim Schröder um die 40 Interessierte. Die Unterlagen konnten auch im Landesamt für Umwelt Frankfurt (Oder) eingesehen werden.

Am Mittwoch endete die Frist, um den Antrag von Tesla zur Genehmigung der Fabrik für anfangs gut 100 000 Elektrofahrzeuge im Jahr einzusehen. Für Einwendungen gibt es bis 5. März Gelegenheit. Bedenken herrschen bei Bürgern und Verbänden unter anderem wegen der geplanten Wasserversorgung des Werks. In einer Info-Veranstaltung in Hangelsberg mit Vertretern der Gemeinde und von Tesla konnten Bürger am Mittwoch Fragen stellen. Zudem tagte der Wasserverband Strausberg-Erkner.