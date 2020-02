Sabine Rakitin

Eberswalde (MOZ) Die Schulleiterin erscheint am Mittwoch im Amtsgericht Eberswalde mit anwaltlichem Beistand. Sie soll an diesem zweiten Prozesstag als Zeugin vernommen werden. Zum Prozessauftakt vor zwei Wochen war ihr von den Vertretern der Nebenklage vorgeworfen worden, ein Jahr lang die Ermittlungen zu dem tragischen Geschehen am 6. Juni 2016 in der Europäischen Jugenderholungs- und Begegnungsstätte (EJB) bei Joachimsthal (Barnim) behindert zu haben. An jenem Sommertag war die siebenjährige Elif-Fatma im Werbellinsee ertrunken.

Es war der Anreisetag einer Gruppe von 70 Kindern und sechs erwachsenen Begleitern aus einer Grundschule in Berlin-Neukölln, die im EJB eine fünftägige Klassenreise verbringen wollten. Den Nachmittag verlebten die Sieben- bis Neunjährigen, ihre Lehrer und Erzieher im Freibad am Werbellinsee. Gegen 16 Uhr entdeckte eine Lehrkraft das leblos im Wasser treibende Kind. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und einem Flug mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus starb das Mädchen wenig später.

Die Obduktionsergebnisse belegten, dass das Kind an den Folgen eines Badeunfalls gestorben war. Organische Ursachen für den Tod von Elif-Fatma wurden bei weiteren histologischen Untersuchungen ausgeschlossen. Die Ermittlungen zu einer etwaigen Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht durch die erwachsenen Begleiter der Klassenfahrt begannen.

Auf der Anklagebank sitzen zwei Lehrerinnen und zwei Erzieherinnen im Alter zwischen 29 und 50 Jahren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen fahrlässige Tötung durch Unterlassung vor. Sie hätten die ihnen zur Obhut anvertrauten Kinder nicht im Blick gehabt und es versäumt, angemessene Vorkehrungen für deren Sicherheit zu treffen. Das tragische Ereignis sei "vorhersehbar und vermeidbar" gewesen, heißt es in der Anklageschrift.

Die beschuldigten Frauen, alle vier sind weiter an der Grundschule tätig, hatten zu Prozessbeginn über ihre Anwälte erklären lassen, dass sie sich zu den Vorwürfen nicht äußern wollen. Dabei bleiben sie auch am zweiten Verhandlungstag, als ihre Schulleiterin als Zeugin aussagt. Insbesondere die Vertreter der Nebenklage stellen der 64-Jährigen, die insgesamt 40 Jahre an der Grundschule "mit besonderer pädagogischer Prägung" tätig ist, davon 13 als Schulleiterin, immer wieder bohrende Fragen. Es geht um die Struktur der Schule, um die Organisation von Klassenreisen, deren Absicherung durch pädagogische Fachkräfte, um Antragsverfahren und Genehmigungen. Breiten Raum nehmen Fragen dazu ein, wer wann welche Vorbereitungen und welche Entscheidungen zu Klassenfahrten trifft, wie viele Betreuungspersonen die Schüler begleiten müssen. Die Schulleiterin antwortet auf letztere Frage: "mindestens zwei Personen, besser drei" pro Stammgruppe. So nennen sich die Klassen, in denen jahrgangsübergreifender Unterricht von der ersten bis zur dritten Klasse gegeben wird. Im Falle der Reise im Juni 2016 waren drei Stammgruppen gemeinsam auf Fahrt an den Werbellinsee gegangen.

Immer wieder wird nach der Verantwortung gefragt, die die Schulleiterin bei alldem trägt. Sie hat über die Anträge zur Klassenfahrt, die ihr die jeweiligen Klassenlehrer vorlegen, zu entscheiden. Darin sind Reiseziel und Zeitraum, voraussichtlicher Preis der Fahrt, die Zahl der teilnehmenden Kinder und die Betreuungspersonen vermerkt. Der Antrag werde mit ihrer Unterschrift an die Schulverwaltung weitergeleitet, sagt die 64-jährige Pädagogin.

Am Mittwoch wird sie mit ihren Aussagen konfrontiert, die sie im Rahmen polizeilicher Vernehmungen 2016 dazu machte, welche Vorkehrungen die Schule traf, wenn die Klassenreise – wie im Fall des EJB – an einen See ging. Damals soll die Schulleiterin erklärt haben, dass die Eltern eine schriftliche Badeerlaubnis für ihr Kind abgegeben haben – mit der Erklärung, welche Schwimmbefähigung das Kind besitzt. Dennoch durften die Kinder nur im Nichtschwimmerbereich bleiben. In der mündlichen Verhandlung widerspricht sie dem von ihr unterschriebenen Protokoll. "Die Schwimmfähigkeit ist nicht dokumentiert gewesen", sagt die Schulleiterin. Wie sie sich diesen Widerspruch erkläre, will ein Vertreter der Nebenklage wissen. "Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, in welchem Zustand ich mich damals befunden habe?", gibt sie zurück. "Seit dem tragischen Unfall habe ich keine Badeerlaubnis mehr ermöglicht – aus psychologischen Gründen."