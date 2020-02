Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die Spannung steigt mit jedem Tag: Bis zum kommenden Montag erwartet die Wandlitzer Bauverwaltung vom einheimischen Bauunternehmer Frank Laue einen so genannten Tekturantrag für das millionenschwere Bauvorhaben gegenüber der Apotheke im Wandlitzer Norden.

In Wurfweite zur Prenzlauer Chaussee dreht sich bereits seit 2019 eifrig der Baukran, Bagger schaufeln Erdreich hin und her. Entstanden ist im Rohbau das hintere der zwei geplanten Gebäude. Binnen kurzer Zeit, so steht es zu erwarten, werden die Arbeiten für das Vorderhaus beginnen. "Wir sind sehr gespannt, ob sich Herr Laue an sein Ehrenwort hält", bringt Bürgermeister Oliver Borchert nun eine Diskussion in Erinnerung, die 2018 für mehr als nur eine Schlagzeile sorgte. Konkret ging es damals um die Frage, wie dicht der Gebäudekomplex schlussendlich an die Prenzlauer Chaussee heranrücken soll.

Die Gemeindevertreter hatten während ihrer Diskussion vor gut 14 Monaten einerseits den voluminösen Neubau nördlich des Lanker Weges vor Augen, der für viele unerwartet nahe der Prenzlauer Chaussee aus der Erde gewachsen war. An jeder Wandlitzer Ecke wurde über diesen "Klotz", so der damalige Beiname, diskutiert.

In dieser Situation schmeckte es den Gemeindevertretern gar nicht, als sie Wind davon bekamen, dass die Verwaltung abermals einem Großprojekt das gemeindliche Einvernehmen erteilen wollte, ohne zuvor die Meinung der Gemeindevertreter einzuholen. Etliche Bürger beteiligten sich an der Diskussion, die schließlich sogar in einer öffentlichen Vorstellung des Vorhabens durch Frank Laue mündete. Rund 30 Wohnungen, eine Tagespflege, eine Tiefgarage und mehrere Gewerbeeinheiten im Vorderhaus, so Laues Ankündigungen im Jahr 2018, sollten entstehen. Und Laue zeigte sich einsichtig und machte Zusagen. So nahm er die Sorgen der Gemeindevertreter auf und versprach, das hintere Gebäude einen Meter dichter an das NEB-Bahngleis zu rücken. Auch zur L 100 sollte der Abstand verbreitert werden. Die Distanz zwischen beiden Gebäuden, so die Zusage, werde um weitere 1,30 Meter reduziert, sodass der Abstand zur Prenzlauer Chaussee um 2,30 Meter wachsen und rund elf Meter betragen werden. Laue warf damals seine gesamte Glaubwürdigkeit in die Waagschale. Unbedingt wollte er vermeiden, abermals die Bauunterlagen überarbeiten zu müssen und dadurch weitere Zeit zu verlieren. Flehentlich bat er im Wandlitzer Ortsbeirat und später bei der öffentlichen Vorstellung des Projektes um die Zustimmung der Gemeindevertreter. "Wir haben so viel Zeit verloren, ich brauche die Baugenehmigung und werde dann rechtzeitig einen Tekturantrag stellen, versprochen", so Laues Zusicherungen damals. Mit diesem Antrag würde er das vordere Gebäude nachträglich von der Straße abrücken.

Arbeitsplätze versprochen

Zudem warb er mit dem sozialen Anliegen seines Vorhabens: Einerseits werden Mietwohnungen dringend gesucht. Andererseits gebe es mit der Tagespflege weitere Arbeitsplätze im Ort und ein nachgefragtes Angebot im Sozialbereich.

Dennoch stehen im Rathaus die Zeichen auf Alarm: Das hintere Gebäude wurde entgegen den Versprechungen nämlich nicht einen Meter dichter ans Bahngleis gerückt. "Das ging nicht wegen der Abstandsflächen", sagte Frank Laue beim Empfang der Gemeinde auf eine entsprechende MOZ-Anfrage. Und zum Tekturantrag hielt er sich ziemlich bedeckt. Demnach sei "noch nicht entschieden", ob dieser wirklich gestellt werde. Auf die Frage, was dann aus dem Ehrenwort werden würde, zeigte sich Laue zunächst zurückhaltend.

Zu hören ist inzwischen, dass die geplante Tagespflege aktuell nicht mehr verfolgt werde.