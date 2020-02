Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die zukünftige Ausgestaltung des öffentlichen Nahverkehrs wird voraussichtlich zum Schwerpunktthema der Kreistagssitzung am 12. Februar. Nachdem die SPD-Fraktion bereits Ende vergangenen Jahres eine Million Euro mehr pro Jahr für die Verbesserung der ÖPNV-Angebote für Berufspendler und die Erschließung der Gemeinden gefordert hatte, liegt mittlerweile eine ganze Antragsflut zu dem Thema vor. So haben die Sozialdemokraten im Laufe der Diskussion des Themas in den Fachausschüssen angekündigt, ihren Antrag zu überarbeiten. Ziel sei ein neuer Nahverkehrsplan. Im Antrag selbst wird aber nach wie vor nur ein Konzept für die Verwendung der Zusatzmillion und ein Prüfauftrag über den Nutzen von Plusbussen angesprochen.

Ob die Einstellung der zusätzlichen Million in den Kreishaushalt aber tatsächlich erfolgt, ist fraglich. Der Haushaltsausschuss hat den Antrag mehrheitlich abgelehnt, geht aus den jetzt vorliegenden Unterlagen für den Kreistag hervor, der Kreisausschuss den Änderungsantrag zur Kenntnis genommen. Einen Änderungs- bzw. Ergänzungsantrag zu dem SPD-Vorschlag kommt auch von den Linken.Piraten. In dem Papier steht neben der Millionenforderung: "Ein Konzept und ein neuer Nahverkehrsplan ist zu erarbeiten und vorzulegen." Weitergehend als das SPD-Papier ist der Antrag auch, weil die Prüfung der ÖPNV-Konzepte anderer Landkreise und die Einführung eines Sozialtickets vorgeschlagen wird.

Für die Idee der Linken.Piraten, sämtliche Anteile an der Busverkehrsgesellschaft BOS von der Deutschen Bahn zurückzukaufen, gab es bereits reichlich Gegenwind. Niemand weiß, ob die Anteile überhaupt zum Verkauf stehen oder was sie kosten. Finanzdezernent Michael Buhrke wies zudem darauf hin, dass der Kreis im schlimmsten Fall dann sogar die Busfahrer entlassen müsste, wenn der BOS bei einer künftigen Linienvergabe mal nicht den Zuschlag durch den Verkehrsverbund erhält.

Strategiedebatte gefordert

Für die Freien Wähler hat der Fraktionsvorsitzende Philip Zeschmann den SPD-Antrag als populistisch kritisiert. Eine Million mehr für den ÖPNV zu verlangen, ohne einen konkreten Vorschlag zu machen, welche zusätzlichen Leistungen dafür erbracht werden, lehnen die Freien Wähler ab. Aber auch sie haben für den Kreistag einen Änderungsantrag vorgelegt. Sie fordern grundsätzliche konzeptionelle Überlegungen für den Nahverkehr im Kreis und über die Kreisgrenzen hinaus. Diese soll der Landrat formulieren und als Grundlage für eine im Kreistag zu diskutierende Mobilitätsstrategie vorlegen. Neben den bekannten Verkehrsmitteln von Bus bis Straßenbahn sollen auch neue Formen vom Anrufsammeltaxi bis zu selbstfahrenden Systemen mit betrachtet werden. Auch die Freien Wähler fordern, dass die Anbindung der kleinen Dörfer auch in der schulfreien Zeit und an den Wochenenden erfolgt.

Der Kreistag Oder-Spree tagt am 12. Februar ab 17 Uhr im Atrium des Landratsamtes, Haus B, Breitscheidstraße 7 in Beeskow.