Jens Sell

Strausberg (MOZ) Seit Inbetriebnahme des neuen Regionalbahnsteigs war es ein Ärgernis für alle Nutzer des Zuges RB 26: Weil sie an der Fußgängerschranke warten mussten, konnten sie nur im gestreckten Galopp die Straßenbahn der Linie 89 erreichen, wenn überhaupt. "Das ist jetzt vorbei", verkündet die Geschäftsführerin der Strausberger Eisenbahn GmbH, Irina Kühnel, die lange an einer Lösung geknobelt hat. Am 10. Februar ist es so weit, dass diese Lösung in die Tat umgesetzt wird und die Fahrgäste eine Minute mehr Zeit für den Fußweg vom Regionalbahnsteig zum Kleinbahnhof haben, wo die Straßenbahn wartet.

Viele Partner notwendig

Im Straßenbahndepot an der Walkmühlenstraße haben sich dieser Tage all jene versammelt, die einbezogen werden müssen, wenn die Straßenbahn ihre Abfahrtszeit um eine Minute nach hinten verschiebt: Der Beigeordnete des Landrats für Wirtschaft und Kämmerer des Landkreises Märkisch-Oderland, Rainer Schinkel, Strausbergs Bürgermeisterin Elke Stadeler, der Bereichsleiter Planung und Fahrgast­information des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB), Jürgen Roß, und der Betriebs- und Verkehrsleiter der MOBUS GmbH, die die Buslinien betreibt. Denn für solche Änderungen, zu denen auch zusätzliche Züge in den Abendstunden bis 22 Uhr und ein weiterer Zug am Sonnabendmorgen gehören, bedarf es neuer Vereinbarungen der Strausberger Eisenbahn GmbH mit dem Landkreis in Umsetzung des Nahverkehrsplanes für die Jahre 2020 bis 2024. Schließlich ist der Landkreis Besteller des öffentlichen und schienengebundenen Personennahverkehrs, und wer bestellt, muss auch zahlen.

Doch Rainer Schinkel beeilte sich, zu betonen, dass sich auch Strausberg seit jeher mit teils erheblichen Zuschüssen zu seiner Straßenbahn bekannt habe. Inzwischen ist das Unternehmen als Holding in den Stadtkonzern eingebunden und wird dort quersubventioniert.

Kurze Wege zu den Haltestellen

Torsten Heisler von MOBUS wies darauf hin, dass für eine solche Änderung der Tram-Abfahrtszeiten viele Linien angefasst werden müssten: "Wir haben jetzt für die Anschlüsse an die Busse vier Minuten Umsteigezeit eingetaktet, das entspricht einem häufig geäußerten Kundenwunsch." Er berichtete auch, dass der auf Initiative der Randberliner Kommunen eingerichtete 20-Minuten-Bus­takt an den S-Bahnhöfen zunehmend angenommen werde. Bürgermeisterin Elke Stadeler stellte Wohnbauvorhaben in Straßenbahnnähe in Aussicht, so an der Gustav-Kurtze-Promenade und Elisabethstraße: "Die werden dann dank der kurzen Wege die Bahn nutzen." Die Bahntrasse sei dann auch beim Ausbau der Berliner Straße zu berücksichtigen.