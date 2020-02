Klaus Wieschemeyer

Berlin Die Gefahr durch den Rechtsextremismus in Deutschland wächst nach Einschätzung von Bundeskriminalamt (BKA) und Bundesverfassungsschutz. Die Zahl der rechtsextremistischen Gefährder dürfte weit höher sein als bisher bekannt, sagte BKA-Präsident Holger Münch am Mittwoch beim Europäischen Polizeikongress in Berlin.

Bisher gehen die Behörden von 53 rechten Gefährdern aus. Das sind Personen, denen die Polizei einen Anschlag oder andere Gewalttaten zutrauen.

Anhand der Biografien von Rechtsterroristen soll die Beurteilung bis Ende 2021 neu geregelt werden. Das ist wohl auch eine Lehre aus dem Mord am Kassler Regierungspräsidenten Lübcke und dem Angriff auf die Synagoge in Halle. In beiden Fällen hatten die Ermittler die mutmaßlichen Täter nicht als Gefährder eingestuft.

Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang schätzte, dass von den etwa 24 100 Rechtsextremisten in Deutschland etwa 12 700 gewaltbereit sind. Neben dem islamistischen Terror gehe die größte Gefahr im Land vom Rechtsextremismus aus, sagte Haldenwang. Demnach hat sich die rechte Szene weiter vernetzt und reicht vom neokonservativen Hipster bis zum klassischen Skinhead. Die unterschiedlichen Milieus bedienten sich am "Wühltisch rechtsradikalen bis rechtsextremistischen Gedankenguts", warnte Haldenwang. Eine große Rolle in der Radikalisierung spielen demnach Hass und Hetze im Internet.

Tsunami an Daten

Münch kündigte an, die Kriminalität im Internet stärker zu bekämpfen. Das BKA wolle eine Zentralstelle aufbauen. Anfang 2021 solle ein Pilotprojekt starten, das zügig ausgebaut werden soll. Münch rechnet mit "sechsstelligen Fallzahlen".

Die Zunahme von Hasskriminalität, Extremismus und Rechtsextremismus sind nach Angaben von Kongressteilnehmern dabei kein rein deutsches Phänomen. Vor diesem Hintergrund kündigte ein Vertreter des Bundesinnenministeriums an, nach Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 den Datenaustausch zwischen den Ländern verbessern zu wollen. "Wir haben einen Tsunami an Daten", sagte der EU-Koordinator für Terrorismusbekämpfung, Gilles de Kerchove.

Zwar präsentierten am Rande des Kongresses zahlreiche IT-Firmen Programme zur Zusammenführung von Daten aus Internetnetzwerken, Polizeidateien, Überwachungskameras und Autosensoren. Technisch machbar ist vieles, doch rechtlich und ethisch gibt es viele Grenzen. Auch beim internationalen Austausch hapert es noch, denn es herrsche Misstrauen vor der Weitergabe: "Wir alle haben Angst vor den riesigen Datencontainern in Brüssel, wo wir alles verklappen und vertrauen sollen", sagte Lang.