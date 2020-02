Kerstin Unger

Landin (MOZ) Schon 2016 schlug die LandinItiative vor, den historischen Speicher in Hohenlandin wieder für die Dorfgemeinschaft nutzbar zu machen. Erstmals nach vielen Jahren wurde er damals zum Tag des offenen Denkmals teilweise geöffnet. Jetzt will der neu gegründete Freundeskreis Speicher & Schloss Landin das Vorhaben erneut angehen und hat ein Konzept erarbeitet, wie das denkmalgeschützte Gebäude zu neuem Leben erweckt werden könnte.

Der Gemeindespeicher gehört zum Ensemble des ehemaligen Rittergutes Hohenlandin mit Schlossruine und ehemaligen Wirtschaftsgebäuden. Während die Brennerei mehr und mehr verfällt und auch die Zukunft der Schlossruine, die im vorigen Jahr kurz vor dem Verkauf an einen privaten Investor stand, wieder offen ist, wollen engagierte Landiner dieses Baudenkmal in absehbarer Zeit retten. In der Gemeindevertretersitzung stellte Roy Blacha vom Vereinsvorstand das Projekt vor. Vorerst, so erklärte er, gehe es darum zu prüfen, ob eine Umnutzung möglich sei. Man will eine Kultureinrichtung für alle Generationen schaffen. "Das hängt aber davon ab, ob das Gebäude grundsätzlich nutzbar ist und bauliche Veränderungen möglich sind", sagt er. Dabei will der Freundeskreis mit der Gemeinde und der unteren Denkmalschutzbehörde zusammenarbeiten. "Wir wollen darüber sprechen, ob unsere Ideen realisierbar sind, auch unter bautechnischen Gesichtspunkten", ergänzte die Vereinsvorsitzende Dana Stumpf. Weil man dazu das Objekt betreten muss, soll die Gemeinde die Genehmigung geben.

Gebäude bleibt Gemeindebesitz

Baumaßnahmen seien in den nächsten Jahre ohnehin nötig. Das Dach ist undicht, an mehreren Stellen dringt Wasser in das Speichergebäude ein. Laut Verein böte der Speicher im Erdgeschoss viel Platz für ein Sommercafé, eine kleine Bühne und Sitzplätze für Theateraufführungen, Konzerte und Lesungen. Das Schlosstheater wurde mit einer Kindergruppe bereits ins Leben gerufen.

Die bauliche Anpassung und schrittweise Sanierung wollen die Vereinsmitglieder im Sinne der Dorfbewohner übernehmen. Der Speicher soll aber in Besitz der Gemeinde Mark Landin bleiben. So könnten auch Förderprogramme und Unterstützung der Gemeinde, des Amtes und des Landkreises in Anspruch genommen werden. Das Konzept sieht vor, dass der Verein "Förderkreis Speicher und Schloss Landin" den Speicher im Zuge eines Nutzungsvertrages übernimmt und für den baulichen Unterhalt sowie die inhaltliche Nutzung sorgt.

"Wenn alle nötigen Unterlagen beigebracht wurden, stellen wir eine Bauvoranfrage", sicherte Bürgermeister Wolfgang Säger zu. Amtsdirektor Detlef Krause empfahl dem Verein, sich einen Architekten zu suchen. Den Bauantrag wollte er sofort einreichen, dann sei schon viel geschafft.

Laut Zeitplan des Freundeskreises Speicher und Schloss Landin ist für 2020 vorgesehen, einen Pacht- und Nutzungsvertrag mit der Gemeinde abzuschließen, die Lage mit der Gemeindevertretung und der unteren Denkmalschutzbehörde einzuschätzen, die untere Etage einzurichten und das Umfeld des Speichers, vor allem auf der Parkseite, zu beräumen. Auf der rechten Giebelseite soll ein Notausgang eingerichtet werden. Zudem will man Fördermöglichkeiten zur Sanierung des Objektes prüfen. Auch erste kleinere Veranstaltungen hält man in diesem Jahr schon für machbar.

Im nächsten Jahr sollen Fördermittel und Spenden eingeworben werden. Dann will der Verein auch mit der baulichen Instandsetzung beginnen. Dabei haben sanitäre Einrichtungen Priorität. Für die Zukunft ist die Nutzung des Gemeindespeichers in Hohenlandin für Feste, Veranstaltungen und private Feiern vorgesehen.