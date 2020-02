Thomas Burckhardt, MOZ-Fotograf in Eberswalde und Cineast: "Ich habe noch nicht alle gesehen, bisher sechs der neun Nominierungen. Mein Favorit ist ‚1917’. Die Erzähltechnik, der Dreh scheinbar ohne Schnitt mit den überwältigenden apokalyptischen Bildern, hat mich ziemlich beeindruckt. Kameramann Roger Deakins dürfte für diesen Film seinen zweiten Oscar erhalten. Scarlett Johannson ist eine ganz heiße Kandidatin für die beste weibliche Hauptrolle in ‚Marriage Story’. Sie spielt echt stark. Die anderen Nominierten habe ich in ihren Rollen nicht gesehen. Bei den Männern hat es Joaquin Phoenix als Joker verdient." © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Julia Hebestreit vom Team des Eberswalder Filmfestes Provinziale: "Bislang habe ich erst drei der Oscar Nominierungen gesehen. ‚Parasite', aus Südkorea empfand ich als rundum gelungenen spannenden, seichten Thriller, eine klasse Kino-Unterhaltung. In ‚Marriage Story' ist mir Scarlett Johannson als bemerkenswert authentisch in Erinnerung geblieben, was sicherlich auch daran liegt, dass ich ihn in englischer Originalsprache sah. Auch Adam Driver war in einer Streit-Szene der beiden Hauptdarsteller brillant in seiner Rolle. Antonio Banderas überzeugte mich in ‚Leid und Herrlichkeit' in einer herausragenden, packenden Küchen-Szene. Eine Auszeichnung jedoch erhält er für diese Rolle glaube ich nicht. Einen Oscar gibt es vermutlich für keinen dieser drei Filme. Als beste Hauptdarstellerin hat ihn allerdings Scarlett Johannson verdient."