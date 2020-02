Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die von der AfD geforderte statistische Erhebung zur Zahl der im Kreis lebenden Aussiedler, Spätaussiedler und Vertriebenen wird es vorerst nicht geben. Die fachlich zuständige Dezernentin Angelika Zarling erklärte, dass dies gar nicht möglich sei, weil diese Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und somit nicht gesondert erfasst werden. Der Kreis könne nur mitteilen, wie viele Spätaussiedler im Jahr in den Kreis kommen. Und diese Zahl sei in der letzten Jahren gering gewesen. 2018 seien es sechs Personen gewesen, im vergangenen Jahr 20. Der Anteil der Spätaussiedler unter der Gruppe der Menschen, für die Integrationsmaßnahmen in Frage kommen liegt damit pro Jahr nicht über 0,25 Prozent.

Für die AfD hatte Tamara Stahl erklärt, dass nach ihrer Erfahrung aus Eisenhüttenstadt für diese Personengruppe zu wenig Integrationsunterstützung geleistet werde. Angelika Zarling verwies darauf, dass den Menschen sämtliche sozialen Leistungen zustünden, wie anderen deutschen Staatsbürgern auch. Außerdem gebe es Berufssprachkurse, berufsbegleitende Deutschkurse und Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt mit einem besonderen Fokus auf die Sprache. Auch der Fachberatungsdienst des Kreises stehe in Fürstenwalde, Beeskow, Eisenhüttenstadt und Storkow als Unterstützung bei komplexen Problemlagen bereit. Die AfD hat ihren Antrag nach den Erklärungen zurückgezogen.