Thorsten Pifan

Vierraden (MOZ) Ärger mit dem Parkraum gibt es offenbar in Vierraden vor der dortigen Grundschule. Leserin Petra Eisenberger moniert, dass es dort immer wieder zu brenzligen Situationen kommt, wenn die Schule beginnt oder die Schüler in der Mittagszeit wieder abgeholt werden. Die Straße sei schlecht einzusehen und manchmal parkten die Fahrzeuge mit den Schüler auch in der zweiten Reihe, um die Kinder ein- und aussteigen zu lassen.

Der dortige Parkraum werde meistens von den Lehrern der Tabaluga-Schule genutzt, denn Ausweichmöglichkeiten gäbe es dort in unmittelbarer Nähe kaum, sagt Eisenberger. Die Schule selbst hatte sich Ende Dezember an die Stadt gewandt mit der Bitte, an der Schule eine Überquerungshilfe für die Schüler einzurichten, sagt Schulleiterin Andrea Lohse. Weiter möchte sie sich zu dem Thema nicht öffentlich äußern: "Wir müssen jetzt erst einmal abwarten, wie die Stadt auf unser Schreiben reagiert."

Und genau die Forderung aus diesem Schreiben werde jetzt erneut geprüft, sagte Stadtsprecherin Corina Müller. Denn die Forderung sei nicht neu. Bisher hätten die Verkehrszahlen aber nicht ausgereicht, um dort tätig zu werden und zu investieren. "Nun wird der Stadtordnungsdienst an drei Tagen dort aktiv werden und eine aktuelle Verkehrszählung machen", sagte Müller. Im Anschluss sei ein Treffen mit der Schulleitung und dem Träger des EJF geplant.

Aus Sicht der Stadt ist im Umfeld der Schule ausreichend Parkraum zur Verfügung. Dass es dort zu Beschwerden wegen der Parksituation komme sei nicht neu. So hätten sich auch Anlieger beispielsweise aus der Welsestraße beschwert, weil Lehrer dort in der Wohnstraße ihre Fahrzeuge abstellten. Müller kommentierte: "Das sind jedoch öffentliche Straßen, sodass es nicht angebracht ist, dort ein Parkverbot zu verhängen."

Parkplätze für die Lehrer

MOZ-Leserin Eisenberger hatte insbesondere auf die Parksituation direkt vor der Schule verwiesen. Ihr Vorschlag, die Stadt solle sich darum bemühen, dass den Lehrern ein Parkplatz zur Verfügung gestellt werde. Das sei beispielsweise gegenüber des Rathauses in Vierraden möglich – aber laut Eisenberger nicht gewünscht. Müllers Kommentar: "Wenn Lehrer und Betreuer nicht direkt vor der Schule stehen möchten, brauchen sie nur auf die andere Straßenseite auszuweichen. Dort gibt es meist genügend freien Parkraum."