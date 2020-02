Mike Köhler

Strausberg Die Abteilung Judo des KSC Strausberg war Gastgeber "eines Sichtungsturniers", wie es die Bundestrainer Bruno Tsafack (U18) und Pedro Guedes (U21) formulierten. Es reisten 120 Judoka der Jahrgänge 2000 bis 2003 aus 16 Landesverbänden zu dieser schon traditionell ersten Standortbestimmung des Jahres an. Um die Athleten besser beobachten zu können, wurden zuerst einzelne Pools mit vier Teilnehmern gebildet, die im Modus jeder gegen jeden antraten. Die jeweils ersten beiden Kämpfer zogen in die Hauptrunde ein, welche im doppelten K.-o.-Modus durchgeführt wurde.

In der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm waren gleich drei Märkisch-Oderländer im Wettbewerb: Dan Matuschowitz (2001), Joren Westphal (2003) und Nick Köhler (2003). Während es für die beiden Youngster darum ging, erste Erfahrungen in der höheren Altersklasse zu sammeln, zählte der Lebuser Matuschowitz zum engeren Favoritenkreis. Der Sportler vom Bundesstützpunkt Hannover (BSP) hatte am Wochenende zuvor sensationell eine Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften der Männer in Stuttgart erkämpft. Der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere weckte natürlich Erwartungen bei den Trainern und erhöhte den Druck beim Sportler, vorn dabei zu sein.

Im Pool B lief es dann nicht wie gewünscht. Gegen Richard Eisel (Sachsen/Jg. 2002) und Tristan Kuhlmann (Bayern/2000) fand der für den Niedersächsischen Judoverband (NJV) startende Matuschowitz an diesem Tag keine Mittel, um die Kämpfe für sich zu entscheiden und somit reichte der Sieg gegen Bojsar Ginaev (Hamburg 2002) am Ende nicht, um in die Hauptrunde einzuziehen.

Schweres Los für Nick Köhler

Im Pool E hatten es die beiden ehemaligen Frankfurter Sportschüler Joren Westphal (BSP Berlin) und Nick Köhler (BSP Hannover) mit dem letztjährigen Deutschen Meister U18 in der 60-kg-Klasse, Jano Rübo (NRW/2002), und Viktor Becker (Sachsen/2003) zu tun. Nach jeweils einer Niederlage gegen den Westfalen und einem Sieg gegen den Sachsen musste das direkte Duell um den Einzug in die Hauptrunde entscheiden. Für den Wulkower Westphal, in der Vorwoche Vizelandesmeister U18 in Berlin geworden, und den Lebuser Köhler war es erst das zweite Aufeinandertreffen in einem Wettkampf. Nach Wazaari-Führung (halber Punkt) und jeweils zwei Shido-Bestrafungen gelang dem ebenfalls für den NJV startenden Sportler die entscheidende Wertung. Somit war die Hauptrunde erreicht. Dort wartete Yerrick Schriever (Hamburg), der aktuelle Deutsche Vizemeister der Männer. Für den 16-jährigen Köhler das mit Abstand schwerste Los. Doch wie der junge Mann von der Oder sich in diesem Kampf verkaufte, war aller Ehren wert. Immer wieder setzte er mit schönen Angriffen Akzente und brachte den Norddeutschen in Verlegenheit. Ein beherzter Wurf von Köhler wurde vom Kampfgericht nicht mit einer Wertung bedacht. Kurz vor Ende der Kampfzeit machte Schriever alles klar und gewann mit Ippon (Wurfpunkt).

Am Ende Platz 7

In der Trostrunde kam es zum Aufeinandertreffen mit Trainingspartner Fabio Fischer (2000) vom Judo-Team Hannover. Gleich zu Beginn des Kampfes ging Nick Köhler mit einer Wazaari-Wertung in Führung. Der überraschte letztjährige Deutsche Vizemeister der U21 in der 66-kg-Klasse, rückte dann aber mit Wurfpunkt und anschließender Festhalte die Verhältnisse wieder richtig. Damit war der Wettkampf für Nick Köhler mit einem siebten Platz beendet.

Für die Märkisch-Oderländer bleibt aber keine Zeit zum Ausruhen. Dan Matuschowitz und Nick Köhler nehmen an einer Trainingswoche des Deutschen Judobundes in Kienbaum teil. Joren Westphal ist ebenfalls zwei Tage mit dem Berliner Landesverband dabei. Die Maßnahme dient als Vorbereitung für die anstehenden internationalen Aufgaben und die Deutschen Meisterschaften U18 und U21 in Leipzig bzw. Frankfurt (Oder).

Trainer Ludwig Baumann vom Heimatverein PSV Frankfurt (Oder) sagte nach den Ergebnissen aus Strausberg: "Ich wünsche unserem Kleeblatt aus Märkisch-Oderland viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben, wobei Dan sicher das große Los gezogen hat und am Judo Grand Slam in Düsseldorf teilnehmen darf." Dort trifft er dann auf den aktuellen Weltmeister Joshiro Maruyama sowie den Ex-Weltmeistern Hifumi Abe (beide Japan) oder Baul An (Korea), um nur einige zu nennen.

Baumann sagte weiter: "Es freut mich, dass Nick für den Cadet European Cup in Fuengirola (Spanien) nominiert wurde. Joren bereitet sich auf die Nordostdeutsche Meisterschaft vor, um das Ticket für die Deutsche Meisterschaft zu holen, dafür drücke ich die Daumen."