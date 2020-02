Mitsch Rieckmann, Volker Rudolph

Frankfurt (Oder) Die zweite Auflage des Hallenfußball-Turniers in drei Altersklassen um den Wintercup des SV Blau-Weiss Markendorf war wieder ein voller Erfolg. Neben den Bambinis ermittelten auch die E- und F-Junioren ihre Besten. Die Turniere waren sehr gut vorbereitet. So sorgten jeweils die Eltern und der Verein für die Verpflegung bei Speis und Trank. Turniereinlaufpräsentation mit DJ und Nebelmaschine sowie eine Tombola gehörten in der Sabinusstraße zum Rahmenprogramm. Fußballerisch wurde von allen Beteiligten großer Einsatz gezeigt. Es gab tolle Spielszenen und schöne Treffer zu bestaunen. Bei den F-Junioren siegte hochüberlegen der FC Arminia Tegel vor dem 1. FC Frankfurt und dem FSV Union Fürstenwalde. Blau-Weiss wurde Sechster. Die Blau-Weiss-Bambinis ("Die Markendorfer Schlümpfe") wurden Turniervierter. Organisator Tobi Stielke zeigte sich im Anschluss an das Turnier sehr zufrieden und bedankte sich bei allen Teilnehmern und Unterstützern.

Ein durchaus gelungenes Turnier erlebten auch die acht E-Junioren-Mannschaften. Mit dem FC Lokomotive Frankfurt fand das Turnier einen würdigen Sieger. Kein Spiel endete torlos, die Jungs auf dem Parkett waren torhungrig und bereits in den ersten vier Gruppenspielen fielen 20 Treffer. Schnell kristallisierten sich die Gruppenbesten heraus, so in Gruppe A der FC Lok Frankfurt und Eiche Groß Rietz. Borussia Fürstenwalde und Dynamo Eisenhüttenstadt setzten sich in der Gruppe B durch. Platz 3 belegten Blau-Weiss Markendorf I und der FC Eisenhüttenstadt. Punktlos beendeten Union Frankfurt und Blau-Weiss Markendorf II die Vorrunde jeweils auf dem 4. Platz.

Ein klares Halbfinalergebnis erzielte Lok Frankfurt, die gegen Dynamo Eisenhüttenstadt mit 5:0 gewann. Spannender war es zwischen Groß Rietz und Borussia Fürstenwalde. Die Spreestädter setzten sich knapp mit 2:1 durch.

Platz 7 sicherte sich Markendorf II mit einem 4:2 gegen Union Frankfurt. Rang 5 belegte der FC Eisenhüttenstadt mit einem 4:3 nach Neunmeterschießen gegen Markendorf II. Im Spiel um Platz 3 hatte Groß Rietz mit einem 3:2 gegen Dynamo Eisenhüttenstadt die Nase vorn. Das Finale hatte es in sich. Lok und Borussia schenkten sich nichts und zeigten immer wieder tolle Spielzüge. Doch schlussendlich hatten die Frankfurter die besseren Nerven und siegten mit 2:0.

Basti Kaluber bester Torschütze

Geehrt wurde als bester Torschütze mit elf Treffern Basti Kaluber vom Siegerteam. Mit fünf Stimmen sicherte sich John-Luca Brzoza (Groß Rietz) den Titel als bester Spieler. Markendorfs Ben Boge setzte sich als bester Torwart durch. Ausgezeichnet wurde auch der beste Fanblock – eine Auszeichung, die sich Groß Rietz redlich verdient hatte.