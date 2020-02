Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Vorhang zu und alle Fragen offen? Nicht so bei Dr. Gerd Kley (kleines Foto). Der Hobby-Historiker aus Schwante findet mit seiner unermüdlichen Akribie und seinem Wissensdurst Antworten auf die abseitigsten Fragen. Doch eine karge Siedlung in Kremmen stellte ihn vor eine Herausforderung: Woher Verlorenort seinen Namen hat – da muss er passen. Es gibt mehrere Versionen. Holländer sollen hier bei einer Reise vom Alten Fritz verlorengegangen sein. In einer anderen Vari-ante soll dem König auf dem Weg von Kremmen nach Hohenbruch die Kutsche kaputt gegangen sein und er gerufen haben: "Hier sind wir am verlorenen Ort."

Präsentkorb statt Honorar

Gerd Kley ist Autor des neuen Buches "Kremmen und seine Ortsteile", das im Stadt-Bild-Verlag Leipzig erschienen ist. 2 000 Exemplare hat die Stadt als Auftraggeber drucken lassen. 65 seien in wenigen Tagen verkauft worden, so Andrea Busse von der Touristeninformation. "Etwa 125 Quellen bemühte Herr Dr. Kley für unser gemeinsames Projekt", sagte Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) auf dem Neujahrsempfang. Dort wurde das Werk erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Da es für Gerd Kley kein Autorenhonorar gab, erhielt er von der Stadt immerhin einen Präsentkorb und einen Gutschein für das Forsthaus Sommerswalde. Dabei sind die Texte des Autors ihr Geld mehr als wert. Gerd Kley habe der Verwaltung "eine Herkules-Aufgabe abgenommen", räumte selbst Busse ein. Schon 2014 gab es den Vertrag zwischen Stadt und Verlag. Der ehemalige Bürgermeister und die zuständige Sachbearbeiterin hätten das Vorhaben wohl unterschätzt, so Busse, und auf Eis gelegt.

Wie viel Arbeit hinter der Quellenforschung steckt, deutet Gerd Kley in seinem Vorwort nur an. Als er im vorigen Jahr gefragt wurde, habe er leichtfertig zugesagt. Er befragte alt eingesessene Familien, vor allem aber Zugezogene, die sich als Historiker, Wirtschaftswissenschaftler, Techniker und Juristen mit der Geschichte ihres neuen Zuhauses beschäftigten. Gerd Kleys Erkenntnis: In den Ortsteilen von Kremmen und deren Gründung sowie Entwicklung spiegele sich die gesamte Brandenburgische Geschichte "wie in einem Brennglas" wider.

Das Buch über die ehemalige Hauptstadt des Ländchens "Glien" und später des Glien-Löwenbergischen Kreises behandelt jeden Ortsteil der Stadt. Angereichert ist es mit zahlreichen farbenfrohen Bildern. Der Verlag hatte Fotografen in die Spur geschickt, um das in der Niedermoorlandschaft über die Jahrhunderte entstandene Kleinod festzuhalten. Für Gerd Kley erschließe sich der Reiz der Landschaft erst auf den zweiten Blick. Für den Leser ist der Reiz sofort greifbar: ob die ältesten Häuser in der Dammstraße, die um 1680 erbaut wurden, die 1952 abgebrannte Holländermühle, beeindruckende Landschaften in Groß-Ziethen und Flatow oder historische Dokumente.

Überraschend ist, dass sich der Verlag und Gerd Kley nicht nur mit den Ortsteilen beschäftigt haben. Auch die Gemeindeteile und Siedlungen wie Linumhorst bekommen jeweils mehrere Seiten zugeschrieben. So gibt es Informationen zur Seidenherstellung im 18. Jahrhundert in Ludwigsaue oder zum alten Laden von Otto Steinmetzler in Amalienfelde. Nach dem Krieg zog dort der Dorfkonsum ein, das Gebäude war zeitweise die Poststation, später übernahm das Restaurant "Jockels Jägerstübchen". Auf den Leerstand folgte der Italiener "Mario", der dort bis heute sein Glück versucht.

Wenn er auch nicht die Namensgebung von Verlorenort aufklären kann, bei Orion stieß Gerd Kley auf Eindeutiges: 1937 wurde dort mit dem streng geheimen Aufbau einer militärischen Fabrik zur Herstellung von Leuchtspur- und Signalmunition begonnen, die später mit den Orion-Metallwerken fusionierte.