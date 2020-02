BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Berliner Theatergruppe "Lunatiks" debütierte im vergangenen Jahr im Industriemuseum mit der Inszenierung "Blühende Randschaften* Stahl" erfolgreich in Brandenburg an der Havel. Jetzt sucht das Rechercheteam für den zweiten Teil "Blühende Randschaften*Gaststätte Aktivist" erneut Interviewpartnerinnen und Interviewpartner.

Gesucht werden Menschen, die sich als politische Aktivisten beschreiben würden. Die Macher interessiert, was aus überzeugten Sozialisten und Kommunisten geworden ist und wie sie heute aufgestellt sind, aber auch, wo sich Bürgerrechtler und Gegner des Systems DDR heute verorten, wie sie politisch vor 1989 agiert haben und was sich im Zuge von 30 Jahren Wiedervereinigung verändert hat. Was waren die politischen Ideale früher, was sind sie heute? Wie funktioniert politischer Aktivismus auch als Gegenmodell zu Populismus? Was bedeuten Menschen, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, für das gesamtdeutsche politische System heute?

Für alle, die Lust haben, sich als Interviewpartner zur Verfügung zu stellen, findet am Dienstag, 11. Februar, ab 15 Uhr ein Zeitzeugencafé im Foyer des Brandenburger Theater statt, bei dem Interessierte sich über die Gruppe und das Theaterprojekt bei Kaffee und Kuchen informieren können. Es ist aber auch möglich, sich per E-Mail direkt an Janette Mickan zu wenden: mickan@lunatiks.de.

Die Interviews werden akustisch aufgezeichnet, anonymisiert und transkribiert. Aus diesem Material entsteht ein Stücktext, der dann gemeinsam mit dem Ensemble weiterentwickelt wird. Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner bekommen als kleines Dankeschön eine Freikarte und eine ermäßigte Karte für eine Begleitperson für eine der Aufführungen.

Die Premiere des Stück wird am 16. Mai auf der Studiobühne des Brandenburger Theaters stattfinden. Gefördert ist auch dieses Projekt durch die Kulturstiftung des Bundes. Mehr Infos auch unter: www.lunatiks.de.