Netzeband Zum ersten Mal lädt Netzeband zu einem Stummfilmabend mit Livemusik ein. "Unheimliche Geschichten" lautet der Titel des Films, der am Sonnabend, 15. Februar, 18 Uhr, in der Temnitzkirche gezeigt wird.

Vor 100 Jahren war die Premiere des Films, mit dem Regisseur Richard Oswald das Genre des Gruselfilms geschaffen hatte. Bis dahin unbekannte Effekte wie fotografische Trickaufnahmen oder Überblendungen waren neu in der Filmkunst ebenso wie filmische Literaturadaptionen. Der Film beginnt in einem Antiquariat, in dem um Mitternacht aus drei großen Gemälden der Teufel, der Tod und eine Dirne erwachen. Sie erzählen sich fünf gruselige Geschichten, darunter "Die schwarze Katze" von Edgar Allan Poe und "Der Selbstmörderklub" von Robert Louis Stevenson. Durch eine Rahmenhandlung sind sie miteinander verknüpft und werden von damals berühmten Schauspielern gespielt.

Der Berliner Akkordeonist Felix Kroll ist Fan des Films und es reizte ihn, Musik dazu zu erfinden. Das Akkordeon sei dafür bestens geeignet. Es atmet und er könne mit ihm unheimliche Töne spielen, sagt Kroll. Das Instrument ersetzt das Orchester und durch elektronische Effekte – von Kroll live eingespielt – entstehen Verfremdungen, die Interaktionen mit den Darstellern im Film möglich machen. Schaurig, klang-intensiv und virtuos. Bisher hat Felix Kroll den Film erst einmal live begleitet – im Freilichtkino von Berlin-Friedrichshagen. In Netzeband fällt nun sozusagen die zweite Klappe.

Tickets zu zwölf, ermäßigt zehn Euro gibt es unter www.tourist-information-rheinsberg.de oder 033931 34940.