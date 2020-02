René Wernitz

Nauen/Rathenow (MOZ) Geht es um frauenpolitische Sachverhalte im Havelland, kann Catrin Seeger aus beruflicher Erfahrung zahlreiche Informationen beisteuern. Sie ist Vorsitzende des Unabhängigen Frauenvereins Rathenow, der in der Kreisstadt das Beratungs- und Krisenzentrum für Frauen des Havellands (umgangssprachlich Frauenhaus) betreibt.

Am 8. März, es ist Internationaler Frauentag, beteiligt sich Seeger an einer Podiumsdiskussion. Gastgeberin der Veranstaltung in Nauen ist die havelländische Gleichstellugsbeauftragte, Vanessa Mehwitz. Überschrieben ist der Termin mit der Frage: "30 Jahre nach der Wende - Was hat sich für Frauen aus der Region bewegt?"

Die Diskussionsteilnehmerin aus der Kreisstadt könnte aus der Vereinsgeschichte vortragen. Auf der Homepage www.frauenhaus-rathenow.de heißt es etwa über die im Februar 1994 gegründete Organisation: "Es ist ein relativ kleiner Verein mit derzeit 15 Mitgliedern der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen, mit und ohne Kinder, welche von körperlicher und /oder seelischer Gewalt betroffen oder bedroht sind, selbstlos zu unterstützen sowie das Phänomen `Häusliche Gewalt´ öffentlich zu machen und zu dessen Abbau beizutragen."

Das Frauenhaus war bereits im Dezember 1993 eröffnet worden. Die Entwicklung bis in die Gegenwart zeigt, dass die Einrichtung wegen ihrer Auslastung unverzichtbar geblieben ist.

Allerdings sollen die Gesprächsteilnehmerinnen am 8. März über ihre Erinnerungen an die Zeiten der deutschen Wiedervereinigung berichten und Vergleiche zwischen damals und heute wagen. Im Podium befinden sich neben Catrin Seeger auch Franziska-Maria Blask, Vorsitzende der Landfrauen Havelland, und SPD-Mitglied Manuela Vollbrecht. Sie war bis 2019 Vorsitzende des havelländischen Kreistags, eine politische Spitzenfunktion mit eher beschränkter Handlungsbefugnis.

Im Landkreis haben fast in Gänze Männer den Hut auf, da der Landrat die eigentliche Macht in Händen hält. Seiner nachgeordneten fünfköpfigen Dezernentenriege gehört mit Elke Nermerich nur eine Frau an.

Dem Kreistag, seit 2019 steht ihm Barbara Richstein (CDU) vor, gehören 57 Mitglieder an, davon 17 Frauen. Zwei Fraktionen, Die Linke und Bündnis’90/Die Grünen, haben weibliche Vorsitzende. Noch dünner ist es in der Stadtverordnetenversammlung Rathenows, wo es gar keine Fraktionschefinnen gibt. Von den insgesamt fünf Frauen unter den 29 SVV-Mitgliedern gehören vier der Linke-Fraktion an und eine der AfD-Fraktion.

Immerhin agieren nunmehr etwas mehr Frauen im Kreistag, ein Plus von vier nach der Kommunalwahl 2019. Drei mehr sind es in der Rathenower SVV. Hier gab es also ein klein wenig frauenpolitische Bewegung, was durchaus eine Erwähnung wert wäre am 8. März in Nauen.

Die Veranstaltung findet in der Aula des Goethe-Gymnasiums statt. Einlass ist ab 14.00 Uhr, die Gleichstellungsbeauftragte kündigt Sektempfang und Kuchenbuffet an. Die Podiumsdiskussion startet um 15.00 Uhr. Anmeldungen sind erforderlich und per E-Mail an gleichstellung@havelland.de sowie telefonisch unter 03385/5511388 bis 4. März möglich. Frauen wie Männer sind willkommen.