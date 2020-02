Franziska Schober

Brandenburg an der Havel Egal ob bei Minusgraden mit Raureif oder bei Sonnenschein mit Frühlingstemperaturen: die Sportgruppen auf dem Marienberg in Brandenburg bleiben immer in Bewegung. Besonders eine Gruppe zieht dabei nicht selten die Blicke auf sich: sportbegeisterte Mütter, die mit Kind und Kegel sporteln, für so manchen Spaziergänger jedoch noch ein ungewöhnlicher Anblick sind.

Physiotherapeutin Stefanie Rauhut hat das deutschlandweite "Fit Dank Baby"-Konzept nach Brandenburg gebracht und bietet ihre Kurse nun schon das vierte Jahr in Folge an. "In meiner physiotherapeutischen Laufbahn habe ich das Kurskonzept 2017 entdeckt, als ich auf der Suche war Sport und Therapie miteinander zu kombinieren", erklärt die 33-jährige Kursleiterin. Fit Dank Baby hat das geboten. Es ist ein Fitnesskonzept für Mütter, orientiert an den Bedürfnissen ihres Babys. "Für mich steht dabei vor allem der Spaß am Sport im Vordergrund. Wir beziehen Spiele und Lieder für die Kleinen ein, wobei der Fokus dennoch auf den Trainingseinheiten für die Frauen liegt", sagt Rauhaut weiter.

Besonders beliebt sind die Outdoor Kurse, inklusive 69 Meter Aufstieg, mit dem Kinderwagen auf den Brandenburger Marienberg. Doch Stefanie Rauhut bietet mittlerweile eine große Bandbreite an verschiedenen Kursvarianten für Babys und Kleinkinder im Alter von drei Monaten bis 2,5 Jahren an. Auch ein Fitnessprogramm für die Schwangerschaft hält werdende Mütter vital und ein Kurs speziell nur für Väter mit Babys kann auch gebucht werden. Ein Rundum Sorglos Paket, das sogar von einigen Krankenkassen bezuschusst wird.

"Momentan werden die Kurse sehr gut angenommen, sodass ich aktuell sogar fünf Kurse in einer Woche absolviere. In den Kursen sind nie mehr als sieben Mamas und Babys, damit ich den Überblick nicht verliere und jede Mama und Baby im Auge habe", berichtet die Physiotherapeutin und blickt positiv in die Zukunft: "Ich möchte das Kurskonzept in der Region noch weiter bekannt machen, so bin ich auch bei der Gesundheitsmesse am 5./6. September in Brandenburg vertreten. Nichts desto trotz möchte ich aber auch weiter in der Physiotherapie arbeiten."