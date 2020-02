BRAWO

Ragösen Rettungskräfte forderten am späten Dienstagnachmittag die Polizei in die Ortslage Ragösen an, weil dort offenbar ein Familienstreit außer Kontrolle zu geraten drohte. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 34-jähriger Mann zuvor Streit mit seinen Eltern und eine Eskalation des offensichtlich stark angetrunkenen Mannes war nicht ausgeschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt kam es jedoch zu keinen strafbaren Handlungen. Eine Überprüfung seines Atemalkoholwertes ergab einen Wert von 3,0 Promille. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes wurde der Mann dann aber zunehmend aggressiver. Als er dann mit seinen Händen in Richtung der Gesichter der Beamten umherfuchtelte, und dies auch nach Aufforderung nicht unterließ, fühlten sich die Beamten angegriffen, brachten den 34-Jährigen unter Einsatz einfacher körperlicher Gewalt zu Boden und fixierten ihn dort mit Handfesseln. Dabei wurde der 34-jährige leicht verletzt. Ein Notarzt behandelte ihn noch am Einsatzort. Die Beamten blieben unverletzt. Aufgrund des hohen Alkoholwertes war der Mann nicht gewahrsamsfähig und wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten haben eine Strafanzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.