BRAWO

Brandenburg an der Havel Der Tourismusverein Brandenburg an der Havel e. V. (TVB) vergibt 2020 seinen 11. Touristikerpreis. Anlässlich der traditionellen Saisoneröffnung, dem 19.Touristikerfrühschoppen, wird der Preis am Dienstag, 28. April, ab 11 Uhr, verliehen.

Prämiert werden sollen innovative Dienstleistungen, besondere Angebote oder ein ausgeklügeltes Marketing. Laut Thomas Deterling, Vorsitzender des TVB, können sich sowohl Mitglieder als Nichtmitglieder des Vereins bewerben. Einzige Voraussetzung für eine Teilnahme ist, dass eingereichte Vorschläge/Produkte mindestens ein Jahr bestand haben müssen. "Es können eigene, aber auch andere Produkte eingereicht werden", sagt Deterling und verweist zugleich darauf, dass auch folgende Sonderpreise verliehen werden: Sonderpreis des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Steffen Scheller, den Aufbruchpreis von Gunter Fritsch sowie den Preis für besondere und außergewöhnliche Aktivitäten von Dr. Dietlind Tiemann, Mitglied des Bundestages.

Der Touristikerpreis ist mit einem 500 Euro Gutschein für eine Weiterbildung bzw. Marketingmaßnahme dotiert.

Die Bewerbungsunterlagen zum Touristikerpreis können bis Freitag, 28. Februar, per E-Mail an tourismusverein@brandenburgferien.de und/oder postalisch an Tourismusverein Brandenburg an der Havel e. V., Neustädtischer Markt 3, 14776 Brandenburg an der Havel eingereicht werden. Eventuelle Rückfragen werden unter 03381/60 999 44 beantwortet.