Dippmannsdorf Am Dienstag berichtete die Polizei über einen vermeintlichen Diebstahl eines Toilettenspülkastens aus der Grundschule in Dippmannsdorf. Der Sachverhalt konnte sich zwischenzeitlich aufklären, so dass von keiner Straftat auszugehen ist.

Im Zuge einer Kinder-Sportveranstaltung rutschte ein Kind im Bereich der Sanitäranlagen aus und beschädigte hierbei den Spülkasten. Durch Verantwortliche wurde die Sanitäreinrichtung demontiert und ausgetauscht. Der Kriminalpolizei liegt ein entsprechender Bericht vor, welcher nun den zuvor eingeleiteten Strafvorgang abschließen kann.