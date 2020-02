BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Polizeidirektion Brandenburg sucht mithilfe eines Phantombildes nach einer Frau, die ein Rentnerehepaar aus Brandenburg Nord mit einer Abwandlung des sogenannten Enkeltricks versuchte, um mehrere tausend Euro zu betrügen.

Die Frau rief am 18. September in nach Nachmittagsstunden bei den Eheleuten in der Werner-Seelenbinder-Straße an und gab sich als angebliche Nichte aus und bat für den Kauf einer Immobilie um das Geld. Angeblich hätte sie die entsprechende Summe bereits auf ein falsches Konto überwiesen und benötige jetzt Hilfe. Gutgläubig sagte das Ehepaar ihr die finanzielle Unterstützung zu.

Nachdem das Gespräch beendet war, meldete sich kurz darauf telefonisch eine angebliche Notarin, die angab, dass die Nichte noch etwas Zeit benötige, die Eheleute jedoch schon mal ihre Bankverbindung mitteilen sollten, um die Rücküberweisung des (geliehenen) Geldes abwickeln zu können. Nachdem auch dieses Gespräch beendet war, rief wiederum ein angeblicher Mitarbeiter einer Bank an, der nachfragte, ob es mit einer angeblichen Rücküberweisung mehrerer tausend Euro seine Richtigkeit hätte.Dies wurde bestätigte und der Mann gab an, dass das Geld bereits am Freitag auf dem Konto des Rentnerehepaares sei. Die Betrüger gaukelten also geschickt vor, dass alles seine Richtigkeit habe und das Geld, das der "Nichte" geliehen werden sollte, schon rücküberwiesen wurde.

Anschließend meldete sich noch einmal die angebliche Notarin und gab an, dass die "Nichte" weiter gebunden sei und leider nicht in der Lage wäre das Geld persönlich abzuholen. Sie würde jedoch ihre persönliche Sekretärin schicken.Weiter im guten Glauben zu helfen, stimmte das Paar dieser Übergabe zu. Sie packten das Bargeld für die Übergabe in eine Tasche und warteten an ihrer Wohnanschrift auf die "Sekretärin. Diese übernahm wortlos die Tasche und verschwand.

Kurz darauf bekamen die Eheleute erneut einen Anruf. Ein angeblicher Polizist meldete sich und gab an, dass in der Nähe eine zierliche Person festgenommen wurde, die eine Tasche bei sich führte, in der sich Hinweise zu dem Ehepaar befanden. Er übergab das Telefon an seine angebliche Chefin, die nun mitteilte, man würde mal vorbeikommen. Dies jedoch lehnten die Eheleute ab und legten auf.

Wie sich danach herausstellte, hatten die Eheleute Glück im Unglück: Weil sie zwei gleich aussehende Taschen besaßen, verwechselten sie diese versehentlich und übergaben der "Sekretärin" nicht die in derer sie das Bargeld steckten, sondern eine in der sich persönlichen persönliche Dinge wie Notizzettel befanden. Somit ist das Paar vor großem finanziellen Schaden bewahrt geblieben.

Um den Betrügern auf die Spuren zu kommen, wird nun nach er Frau, die sich als "Sekretärin" ausgab gesucht. Sie wird als ca. 155 cm groß, mit langen, glatten, brünetten Haaren, die ihr ins Gesicht fallen, beschrieben. Außerdem kann sie dem arabischen Phänotyp zugeordnet werden, besitzt eine zierliche Status und ein schmales Gesicht sowie klare Augen. Am Tattag trug die Gesuchte zudem eine dunkle Jacke mit Kapuze auf dem Kopf und eine dunkle Hose.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Außerdem fragt die Polizei: Wer kennt die auf dem Phantombild abgebildete Frau? Wer kann Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthalt machen? Auch hier bittet die Kriminalpolizei sich an die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel unter 03381-5600 zu wenden oder das Hinweisformular im Internet nutzen: www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter polbb.eu/hinweis.

(Bergholz)