René Wernitz

Havelland (MOZ) Fouqué-Platz und Fouqué-Grundschule: Die Namen zeigen, dass dem havelländischen Dichter in jenem Dorf, in dem er seine besten schöpferischen Jahre erlebte, weiter gedacht wird. Nennhausen bleibt Friedrich de la Motte Fouqué (1777-1843) verbunden, dessen Geburtstag sich am 12. Februar jährt. Dieser markiert traditionell den Teilnahmeschluss am UNDINE-Wettbewerb für neue Märchen.

Die Fouqué-Bibliothek in Brandenburg/Havel und BRAWO haben den jährlichen Wettbewerb 2005 initiiert. Wie gewohnt können alle 7- bis 25-Jährigen mitmachen, die sich für Märchen begeistern können und der Welt ein neues bescheren wollen. Egal ob in der Schulklasse, im Freundeskreis oder allein daheim. Es kann sich für die Teilnehmer lohnen, denn in den vier Altersklassen 7 bis 9, 10 bis 12, 13 bis 16 und 17 bis 25 Jahre sind insgesamt 14 Preise zu vergeben – jeweils dotiert mit 150 Euro. Zum Hauptpreis je Altersklasse gehört eine UNDINE-Statuette. Die Preisvergabe erfolgt am 22. März im Rahmen einer Märchen-Matinee im Brandenburger Theater.