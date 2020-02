Sandra Euent

Ribbeck (BRAWO) Rund 120 Gäste feierten kürzlich auf Schloss Ribbeck auf Einladung des Bürgermeisters der Stadt Nauen, Manuel Meger (LWN), gemeinsam das neue Jahr. Natürlich nutze auch Meger den Neujahrsempfang um auf das vergangen zurück zu blicken und kleine Ausblicke auf 2020 zu geben.

"Ich kann wohl sagen, dass wir im Jahr 2019 richtig die Ärmel hochgekrempelt, so einiges angepackt und vieles auf den Weg gebracht haben", begann Meger seine Rede. Den Mitarbeitern der Stadtverwaltung sei daher bei der Bearbeitung oft ein hohes Tempo zugemutet worden. Eines von Nauens großen Themen ist der Zuzug und der damit verbundene, notwendige Ausbau der Infrastruktur. So wurde im vergangenen Jahr viel Geld in Kitabauten investiert. In Groß Behnitz konnten die Kitas Sonnenschein I und II fertig gestellt werden. In Wachow wurde die Kita Zwergenvilla saniert und der Startschuss für den Kita-Neubau in Berge fiel.

Auch in den Schulen wurden gebaut. An der Graf-von-Arco-Schule wurde der Grundstein für ein Multi-Funktionsgebäude gelegt, am Goethe-Gymnasium wurde der Schulhof umgestaltet. Zudem wurde am Goethe-Gymnasium vom Abwasserverband Havelland eine Wärmerückgewinnungsanlage installiert. Energie, die nun bei Arbeitsprozessen der Kläranlage frei wird, wird nun zum Heizen genutzt.

Doch nicht nur Baumaßnahmen prägten das vergangene Jahr. Es gab auch mehrmals hohen Besuch. So konnten der Wachower Ortsvorsteher Uwe Bublitz und Manuel Meger im März Ministerpräsident Dietmar Woidke durch das Dorf führen. Grund war der desolate Zustand der Ortsdurchfahrt. An dieser hätte sich zwar nichts geändert, aber der Spaziergang sei trotzdem schön gewesen, kommentierte Meger.

In Neukammer auf der Agro-Farm Nauen gab sich gar ein Königspaar die Ehre. Der niederländische König Willem-Alexander und seine Frau Maxima diskutierten gemeinsam mit dem damaligen Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger und Ministerpräsident Dietmar Woidke mit jungen Landwirten aus den Niederlanden und Deutschland über die Zukunft des Agrarsektors.

Im Oktober konnte dann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Ribbeck begrüßt werden. Ihm wurde vom Landfrauenverein eine Erntekrone übergeben. Diese Erinnerung nutzte Manuel Meger, um den Landfrauen für ihr Engagement zu danken und den drei anwesenden Vertreterinnen des Vereins Blumen zu überreichen. Auch der Seniorenrat erhielt für seine Arbeit Blumen überreicht.

Beim Thema Ehrenamt dürfen auch die Feuerwehr-Leute nicht fehlen. Manuel Meger dankte auch ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz. Unermüdlich war er wirklich, denn insgesamt mussten die Nauener Wehren 2019 zu 506 Einsätzen ausrücken - mehr als das Jahr Tage hat. Allein knapp eine Woche dauerte der Einsatz in Neukammer, als dort im Juli mehrere Scheunen und Gebäude mit rund 5.000 Ballen Stroh und Heu in Brand geraten waren. Danken will Meger den Kameradinnen und Kameraden in diesem Jahr mit der Organisation und Ausrichtung eines Feuerwehrballes.

Übrigens, Nauen ist die einzige Stadt im Havelland, in der Feuerwehr ein Wahlpflichtfach an einer Schule ist. Der Kooperationsvertrag mit der Graf-Arco-Oberschule mit Grundschulteil wurde im August unterzeichnet.

Doch es gab auch Sachen, die nicht so rund liefen. Als Beispiel führte Meger das Stadtbad auf, dessen Öffnungszeiten wegen Personalmangel eingeschränkt werden mussten. Gemeinsam mit verschiedenen Partnern, vor allem der DLRG, arbeite man aber daran, die Verfügbarkeit von Rettungsschwimmern sicherzustellen und ausreichen Personal für eine "Optimierung der Öffnungszeiten zu akquirieren".

Auch in diesem Jahr werde Nauen wieder viel Geld in Kitas und Schulen investieren. Die ehemalige Kita 8. März in der Kernstadt soll zum Hort für Lindenplatzschule umgebaut werden, die Kita in Bergerdamm soll teilsaniert werden, in der Kollwitz-Grundschule werden die Flure gemalert und an der Arco-Schule sollen die Sanitäranlagen saniert werden, um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Autofahrer werden sich sicherlich darüber freuen, wenn in diesem Jahr auch die Erneuerung der Hamburger Straße abgeschlossen wird. Doch dazu wird ab den 10. Februar erst noch der Kreisverkehr am Luchcenter grundhaft ausgebaut und dafür voll gesperrt. Das Center ist dann nur von der Ortsumgehung der B5 über eine provisorische Zufahrt erreicht werden.