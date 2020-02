Benefizspiel in Premnitz

Plakat für das Benefizspiel am 16. Februar. © Foto: prv

Wolfgang Ganzer

Milow/Premnitz Mit einer großen Welle der Solidarität reagierten die Handballer aus dem Havelland, seine Milower Vereinskameraden vom TSV Germania und Freunde auf den plötzlichen Tod des 31-jährigen Martin Schwaß im vergangenen Dezember. Mit einer Benefizveranstaltung am 16. Februar in der Premnitzer Sporthalle soll Martin gedacht werden, der eines der prägendsten Gesichter der aktuellen Milower Männerteams war.

Es war eine Herzensangelegenheit der Milower und Premnitzer Handballer seine Familie mit einem Benefizspiel zu unterstützen. Um 13 Uhr stehen sich am kommenden Sonntag aus diesem Grunde in der Premnitzer Sporthalle viele bekannte "Oldie-Handballer" vom TSV Chemie Premnitz und Germania Milow in einem gebührenden Rahmen bei einem Handballspiel gegenüber.

Für den TSV Germania Milow spielen Carsten Matthewes, Michael Matthewes,Kai-Uwe Noack, Christian Wernicke, Yves Bursian, Michael Wischer, Lutz Wahlsdorf, Christian Zerndt, Dirk Konschak.

Beim TSV Chemie Premnitz werden Peter Stolle, Jens Riedel, Sven Riedel, Günther Krücken, Stefan Köpke, Yves Dachwitz und Matthias Haase auflaufen.

Die Veranstalter hoffen auf regen Besuch an diesem besonderen Tag und für diesen guten Zweck. Die Zuschauereinnahmen und Spenden kommen seiner Frau und seinen beiden Söhnen zugute.