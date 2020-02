Hans Eberhard

Frankfurt (Oder) Der 1. FC Frankfurt unterzieht sich am Wochenende einem Stress-Test. Zwei Wochen vor dem Rückrundenstart der Brandenburgliga misst er sich binnen 20 Stunden mit zwei polnischen Vertretungen: Freitagabend (18 Uhr) gegen MKS Ilanka Rzepin, am Sonnabend (14 Uhr) gegen Stilon Gorzow. Beide Übungspartner gehören der IV. polnischen Liga im Lubusker Land an, ebenso wie Polonia Słubice und Carina Gubin. Gegen Letztere hatten die Frankfurter am 25. Januar in Słubice 7:3 (6:1) gewonnen.

Gespielt wird auf Kunstrasen

Das Resultat werden Rzepin (12. Platz) und Stilon Gorzow (2.) aufmerksam zur Kenntnis genommen haben und sich besser, einsatzstärker gegen die Oderstädter auf deren Kunstrasen neben dem Stadion der Freundschaft präsentieren wollen. Die Rückrunde bei den polnischen Nachbarn beginnt erst am 14. März.

Mit dem derzeitigen Vorbereitungsstand der Frankfurter zeigt sich FCF-Trainer Jan Mutschler nicht zufrieden. Seit dem letzten Punktspiel am 7. Dezember (0:1 gegen Eisenhüttenstadt) hatte der Trainer nie den kompletten Kader zur Verfügung. Derzeit sind noch einige Leistungsträger, darunter Marcel Georgi und Sebastian Lawrenz, im Urlaub. Dazu gesellen sich Verletzungen und Erkrankungen. Auch wenn es sich um Amateurfußball handelt – der ehrgeizige Mutschler ärgert sich und befürchtet schon jetzt: "Zum Rückrundenbeginn in zwei Wochen werden Spieler in der Mannschaft nicht den gleichen Fitnesszustand aufweisen." 17 Mann bekommt er jedoch am Wochenende zusammen. Danach sind nur noch zwei Übungsspiele fest: am 12. Februar (19.30 Uhr) gegen Blau-Weiß Briesen, am 15. Februar (11.30 Uhr) gegen Concordia Buckow.

Rückrundenstart am 22. Februar

Der wegen der Seelower Grippewelle ausgefallene Test bei Victoria am 1. Februar passt nun wahrscheinlich nicht mehr in den Kalender vor dem 16. Spieltag am 22. Februar beim FC Oranienburger Eintracht.