Petershagen-Eggersdorf Die 26-jährige Sabina wohnt in Petershagen/Eggersdorf. Nach dem Abitur war sie für ein halbes Jahr Au Pair in Spanien. "Zurück in Deutschland habe ich dann meine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und nebenbei ehrenamtlich mit Kindern mit Beeinträchtigungen gearbeitet", schreibt sie. Außerdem engagiert sie sich für den Tier- und Umweltschutz. "Letztes Jahr habe ich mir meinen Traum erfüllt, in Südafrika für drei Monate einige Freiwilligenprojekte mit dem Fokus Tierschutz zu unterstützen. Wenn ich mal nicht unterwegs bin, arbeite ich in einer Kita." In ihrer Freizeit geht sie zum Boxen oder ins Fitnessstudio. "Ich verbringe außerdem gerne meine Zeit in der Natur zusammen mit meinem Hund." Auch Familie und Freunde sind ihr sehr wichtig. "Manchmal ist es gar nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bekommen."

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto veröffentlicht wurde, nehmen im jeweiligen Monat an der Wahl zur Schönsten des Monats teil. , die Monats-Gewinnerin dazu noch an der Wahl zur "Schönsten Brandenburgerin des Jahres" Anfang 2021. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!