René Wernitz

Kleßen (MOZ) Schloss Kleßen wird am 15. Februar wieder zur Kulturstätte. Die Havelländischen Musikfestspiele starten dort um 16.00 Uhr in die Saison 2020. Pianist und Festspielgründer Frank Wasser wird zusammen mit Christoph von Weitzel (Bariton), Marco Reiß (Violine), Lutz Gerlach und Ulrike Mai (Klavier) an diesem Nachmittag das Programm gestalten.

1352 erstmals erwähnt, wurde das Schloss bis ins 18. Jahrhundert als Rittergut genutzt. 1723 wurde es als Dreiflügelanlage renoviert, im Jahr 1858 klassizistisch gestaltet. Die märkische Adelsfamilie von Bredow hielt über Jahrhunderte den Besitz des Schlosses. Nach der Wende wurde das Anwesen von der Berliner Familie Thiedig erworben und aufwendig renoviert.