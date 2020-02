MOZ

Fürstenwalde Am Mittwochmorgen gegen 4:45 Uhr, versuchte ein Mann auf einem Fahrrad einer 59- jährigen Frau die Handtasche zu rauben.

Sie lief in der Eisenbahnstraße Richtung Bahnhof und hörte in Höhe eines Buchladens ein rauschen hinter sich. Als sie sich umdrehte, erhielt sie einenSchlag auf die linke Schulter. Die Frau fiel auf den Gehweg und rief mehrmals um Hilfe. Ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad flüchtete ohne ihre Tasche, denn sie trug diese unter einenArm geklemmt.

Die Polizei sucht einen schlanken Mann, der am Tattag mit einer Bommelmütze (graue Bommel) und einem schwarz/grauen Anorak bekleidet war. Er hatte einen Rucksack auf dem Rücken, an dem ein graues Netz angenäht war. Er saß auf einem schwarzen Herrenrad und flüchtete in die Havemannstraße.

Zur Tatzeit sind zwei PKW durch die Eisenbahnstraße gefahren.

Wer hat den Täter gesehen? Wer hat das Tatgeschehen gesehen?

Hinweise zu dem versuchten Raub nimmt die Polizei in Fürstenwalde, Tel. 03361/5680 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.